Auto, se non rispetti questa scadenza rischi 700 euro di multa | Se ne dimenticano in tanti

Con la revisione dell’auto non si scherza, se non effettueremo il regolare controllo ogni due anni sulla nostra vettura potremmo incappare in qualche multa.

Come detto, tutti gli automobilisti, sia gli esperti che i novizi, dovrebbero sapere che la revisione all’auto va effettuata obbligatoriamente ogni due anni presso la nostra officina di fiducia o presso la Motorizzazione.

Mai dimenticarsi questa scadenza: ti sfilano fino a 700 euro dal portafoglio

Ovviamente quest’ultima è necessaria per circolare in totale sicurezza e non andare contro a quanto stabilito dal Codice della Strada. Se non rispetteremo questa procedura, infatti, andremo incontro a delle multe salate.

Ma nello specifico cos’è la revisione? Ebbene quest’ultima è un controllo approfondito fatto alla nostra vettura. Con essa, infatti, non confermeremo solamente la sicurezza del veicolo ma andremo a scoprirne anche i consumi ed il suo impatto sull’ambiente.

Insomma in parole povere questo è una sorta di check up da fare per capire se la nostra vettura è ancora in grado di viaggiare senza alcuna difficoltà. Tramite la revisione, dunque, la Motorizzazione si assicurerà che l’auto sia nelle stesse condizioni con cui è uscita dalla concessionaria.

Solitamente per effettuare questo controllo andremo a spendere circa 54 euro e 95 presso la Motorizzazione o 79,02 euro nelle officine autorizzate. Inoltre c’è da dire come al momento siano attivi ancora alcuni bonus per abbassare il costo di quest’ultimo.

Rischio di un fermo

Come detto quindi, per evitare di beccarsi una multa, dovremo necessariamente portare il nostro mezzo a fare una revisione ogni due anni a partire dal primo controllo effettuato a quattro anni dall’immatricolazione.

Inoltre, i trasgressori andranno incontro a sanzioni molto pesanti. Basti pensare che se le forze dell’ordine ci beccheranno alla guida con la revisione scaduta riceveremo una multa che va dai 173 euro fino ai 694.

Non solo, chi è alla guida con la revisione scaduta potrebbe persino ricevere una sospensione della circolazione finché non verrà risulto il “problema”. Se saremo recidivi, inoltre, e verremo beccati alla guida con un’auto sospesa la multa lieviterà pesantemente assestandosi fra i 1.998 e 7.993 euro.

In compenso però la contravvenzione non sarà segnalata in maniera automatica. Finché non verremo fermati dalle autorità non dovremmo ricevere nessuna multa. Ovviamente però sarebbe inutile rischiare e per questo motivo il nostro consiglio è quello di recarvi alla Motorizzazione più vicina al più presto.