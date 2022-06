Auto, questa comunissima abitudine alla guida è da dimenticare: oltre 800€ di multa

Molto spesso il Codice della Strada viene rivisto e modificato per rendere più sicure le nostre strade ma per evitare una possibile multa dovremo sempre aggiornarci sulle varie novità.

Come detto l’obiettivo è quello di rendere la guida sempre più sicura sia per i guidatori che per l’ambiente. Ovviamente però, come abbiamo già visto in passato in altri articoli, il Codice della Strada non ammette errori e dovremo sempre essere aggiornati sui nuovi regolamenti.

Prendiamo, ad esempio, l’articolo numero 15, il quale prende ad esempio diversi atteggiamenti ritenuti pericolosi sulle strade o comunque mentre si è alla guida. Nello specifico molti di noi potrebbero star infrangendo la legge senza neppure saperlo.

Le multe sono state inasprite proprio di recente

Ci sono, infatti, molte abitudini che per negligenza commettiamo ma che, se notate, potrebbero costarci davvero care. Come andremo a vedere, infatti, questo piccolo “errore” potrà costarci una multa che potrà arrivare fino agli 866 euro.

Nello specifico per circolare senza pericoli e in totale sicurezza, sia per noi stessi che per gli altri, dovremo avere la cosiddetta polizza di responsabilità civile.

Inoltre, per constatare eventuali incidenti dovuti ad una guida troppo sportiva e pericolosa, nelle automobili più moderne è stata installata una sorta di scatola nera. Ovviamente però sono diverse le azioni “pericolose” che possono essere effettuate all’interno di un’auto.

Ad esempio, sono in molti che non solo rischiano una multa ma fanno anche del male all’ambiente lanciando in corsa buste di immondizia. Secondo uno studio, inoltre, gli oggetti più lanciati da un veicolo in corsa sarebbero i mozziconi di sigaretta e i fazzoletti.

Non solo però, alcuni non si farebbero problemi a lanciare bottiglie o lattine vuote rischiando di conseguenza di creare anche degli incidenti. Proprio perché compongono un grande rischio, le sanzioni su questi atteggiamenti sono state inasprite.

Potremo presentarci dal Giudice di Pace entro trenta giorni dal ricevimento della multa

Come detto, quindi, chi getterà rifiuti dalla propria auto potrà essere multato dai 216 fino agli 866 euro. Fra l’altro la sanzione non potrà essere nemmeno contestata così facilmente, soprattutto se ci trovavamo in corsa mentre l’abbiamo lanciata.

Per questo motivo, quindi, chiunque verrà pizzicato a commettere l’infrazione riceverà una multa a casa entro novanta giorni. Avremo, quindi, trenta giorni per contestare quest’ultima ad un Giudice di Pace o sessanta per ricorrere direttamente al Prefetto.

Ricordiamo, infine, come dinanzi al Giudice di Pace non avremo necessariamente bisogno di un legale ma dovremo pagare un contributo unificato.