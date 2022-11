 Auto parcheggiata ritrovata schiacciata da un divano: ‘ho rischiato la vita’

Aveva lasciato la sua auto parcheggiata per soli 15 minuti sul ciglio della strada, al suo ritorno la ritrova schiacciata da un divano che era stato lanciato dal tetto di un palazzo.

Giovedì sera intorno alle 19:45 un’auto viene lasciata parcheggiata sul ciglio della strada per una manciata di minuti, ma il proprietario dell’autovettura al suo ritorno trova il mezzo completamente schiacciato sotto un divano.

È successo a Sydney, in Jones Street nel tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre.

Macchina distrutta da un divano

Herbert Xia aveva lasciato la sua Toyota Yaris parcheggiata per soli 15 minuti ma al suo ritorno l’auto era distrutta.

Il divano è stato lanciato giù da un palazzo e dopo aver urtato ad un albero è finito sulla macchina di Herbert distruggendola.

Nelle immagini diventate virali su tutti i social si vede l’auto completamente frantumata, e il parabrezza distrutto sia dal divano che dai rami dell’albero.

Il proprietario dell’auto afferma:

«È semplicemente strano… se in quel momento stavo cercando di mettere il biglietto sulla mia macchina, potevo finire in ospedale. Non ho parole per questo incidente, mi sento molto fortunato.»

Dei ragazzini avevano organizzato una festa sul tetto di un palazzo, palazzo eretto di fianco al luogo in cui Herbert Xia aveva lasciato la sua auto parcheggiata.

Il mezzo non era lì da molto tempo e il proprietario dell’auto è fortunatamente illeso, ma sarebbe bastato poco perché Xia si trovasse in auto al momento dello schianto del divano o in prossimità del mezzo.

In quel caso sarebbe stato un’incidente fatale. Per fortuna così non è stato e non ci sono stati feriti.

Responsabili dei ragazzi che partecipavano ad una festa sul tetto

Le forze dell’ordine sono alla ricerca di coloro che hanno gettato il divano da un’altezza considerevole.

Gary Coffey, ispettore capo della polizia, affermato che il divano è stato buttato giù dal tetto di un palazzo da alcuni ragazzi nel bel mezzo di una festa organizzata sul tetto del palazzo di fianco al luogo in cui l’auto di Sia era parcheggiata.

A riguardo Coffey ha detto:

«Il divano è stato lanciato da un’altezza significativa… è successo mentre le persone tornavano a casa dal lavoro.»

Nessuno è rimasto ferito a caisa dell’incidente fortunatamente ma coloro che hanno gettato il divano dal tetto sono comunque responsabili dell’incidente e accusati di danno doloso.