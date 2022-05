Auto, fai attenzione a questo dettaglio: se sparisce butti la macchina | Ne basta poco per distruggerla

By

Appena raggiungeremo un basso livello d’olio nel motore dell’auto si attiverà l’apposita spia sul cruscotto.

A differenza di quello che si pensa l’auto è un mezzo di trasporto molto fragile e basta davvero poco per danneggiarla irrimediabilmente. Nonostante i motori sempre più potenti e resistenti, la durata della vita dei componenti è direttamente proporzionale alla cura e alla manutenzione che gli diamo.

Nelle revisioni di routine, inoltre, un particolare non dovrà mai essere trascurato, controllare il livello dei fluidi. Un auto, infatti, senza un buon livello di essi, soprattutto dell’olio motore, rischia di incappare in diversi problemi che possono portare a dover buttare via il nostro veicolo a quattro ruote.

Ad esempio, la rabboccatura del lubrificante è un’operazione che potremo eseguire in qualsiasi momento mentre il cambio dell’olio va fatto esclusivamente quando consigliato dal costruttore. Come detto però il “fluido” più importante per il veicolo è senza dubbio l’olio motore.

Cos’è però quest’ultimo? Questo speciale liquido ha la funzione di lubrificare tutte le parti del motore, oltre che fornire protezione a tutte le parti che lo compongono. Senza quest’ultimo tutti componenti all’interno di esso inizierebbero a generare attrito fra di loro e questo, ovviamente, rischierebbe di danneggiare il tutto.

Non solo, l’olio sarà molto utile anche per salvaguardarci dalla ruggine che si potrebbe creare fra i vari pezzi. Continuando a creare attrito nel motore, infatti, potremmo andare incontro ad una fusione che danneggerebbe tutte le parti meccaniche.

Evitate di usare l’automobile finché il problema non sarà risolto

A quel punto, com’è facilmente intuibile, l’intero propulsore sarà da cambiare. Fra i pezzi che possono danneggiare il motore piegandosi, ad esempio, ci sono bielle e pistoni. Fra l’altro, non in tutti i casi i danni saranno riparabili costringendoci, quindi, a comprare un nuovo motore.

Niente paura però, perché quando verrà a mancare l’olio nel motore si accenderà la relativa spia sul cruscotto. Se quest’ultima dovesse accendersi, quindi, conviene recarsi al più presto ad effettuare un controllo.

Se invece sarete impossibilitati, il nostro consiglio è utilizzare il meno possibile l’auto finché non potremo aggiustarla, evitando così di danneggiare ulteriormente i componenti.

Dovremo, quindi, parcheggiare l’auto su una superfice piana per poi aspettare che il motore si raffreddi. A quel punto andrà individuata l’astina in modo da poterla ripulire e misurare successivamente la quantità di olio ancora presente nel motore.

Insomma come sempre basterà della prevenzione per evitare danni seri per la nostra auto.