Aurora Ramazzotti positiva a Covid insieme al fidanzato

Aurora Ramazzotti è solo l’ultima dei personaggi dello spettacolo, dello sport e della musica a dare l’annuncio di positività a Covid-19. La figlia 25enne di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha dato l’annuncio a I, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola. In collegamento dalla sua casa di Milano, ha spiegato che dovrà fare un passo indietro dall’impegno televisivo: non ricoprirà più il ruolo di inviata della trasmissione, dove è stata ingaggiata la scorsa estate.

I sintomi e la diagnosi

Il primo sintomo è stato la tosse: un vero e proprio campanello d’allarme per la giovane conduttrice che, ha spiegato, non aveva mai sofferto di questo male durante le degenze per influenza. Dopo aver anche riscontrato una fortissima sinusite, ha capito essere Coronavirus.

“È molto particolare come malattia“, ha spiegato, “Ovviamente abbiamo visto di tutto in questi mesi, quindi ero già abbastanza preparata. Però, non avendola vissuta sulla mia pelle, non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai, quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Ho avuto una fortissima sinusite“.

Aurora Ramazzotti oggi sta bene

Attualmente Aurora Ramazzotti sta bene ed è in via di guarigione. Agli spettatori ha confidato la diagnosi è arrivata solo sei giorni fa, ma che le sue condizioni sono già migliorate.

«L’ho capito subito e mi sono isolata. Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci. Quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone», ha chiarito Aurora.

Anche il fidanzato Goffredo è positivo

Anche il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza è risultato positivo al test per Covid-19. “Abbiamo capito subito che si trattava di Covid e non abbiamo avuto contatti con altre persone”, ha spiegato Aurora, che convive con il ragazzo già da qualche mese.

Secondo quanto riportato da Ramazzotti i sintomi si sono manifestati subito, cinque giorni dopo essere entrati in contatto con una persona anch’essa positiva al Coronavirus.