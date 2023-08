Aurora Ramazzotti, la foto del piccolo Cesare scatena i fan: ‘Uguale a nonno Eros’

By

Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare sempre più uguale a nonno Eros. Arriva la foto social che scatena i fan: piovono complimenti per l’ultimo arrivato in casa Hunziker-Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti è una mamma social. Da quando il piccolo Cesare è venuto al mondo, la bella figlia di Michelle si mostra spesso insieme al suo splendido neonato. Avete visto l’ultimo scatto del bebè? Uguale a nonno Eros!

Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare conquista il mondo social

A quasi tre mesi dalla sua nascita, il piccolo Cesare continua a far parlare di sé. Il primogenito di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, pur essendo piccolissimo, è già una star del mondo social.

Mamma Aurora condivide spesso scatti che la ritraggono insieme al suo bebè che da quando è venuto al mondo, come ha affermato lei stessa in rare interviste, ha cambiato completamente la sua vita.

È una donna serena, felice e realizzata la figlia di Eros e Michelle che si è detta completamente rinata grazie alla nuova esperienza della maternità. Tutti in famiglia hanno accolto con grande gioia l’arrivo del neonato, soprattutto nonna Michelle e nonno Eros che ora hanno occhi soltanto per il loro splendido nipotino.

Spesso la conduttrice svizzera e il cantante italiano pubblicano scatti tenerissimi nei quali li si vede insieme, innamorati persi del loro splendido Cesare. A proposito di Eros Ramazzotti e del suo nipotino, avete visto gli ultimi scatti pubblicati da Aurora? In uno in particolare il bebè è identico al nonno. Ecco la foto che ha scatenato il web.

La nuova vita di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è una donna completamente diversa. La maternità l’ha cambiata in meglio facendole acquisire priorità e aspettative completamente diverse rispetto al passato. Questo è quanto ha confessato in un’intervista recente la figlia di Eros e Michelle che si è detta felice di aver dato alla luce il piccolo Cesare, la sua ragione di vita.

Lei e il compagno Goffredo Cerza non potrebbero essere più felici: il bebè ha portato tanta gioia nelle loro vite ma soprattutto ha illuminato il cuore dei famosi Eros e Michelle che nelle vesti di nonni sprint se la cavano piuttosto bene.

A differenza di altri figli d’arte o personaggi del mondo dello spettacolo, Aurora Ramazzotti ha deciso fin da subito di condividere sui suoi social immagini del piccolo Cesare, cercando ovviamente di tutelare quanto più è possibile la privacy del piccolo.

Spesso sul suo profilo Instagram la vediamo mentre tiene tra le braccia il neonato, mentre lo allatta o lo stringe a sé regalandogli quegli abbracci d’amore che solo una madre sa donare.

Per il momento, il pubblico social non ha ancora visto il volto di Cesare ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan e che ha consentito al mondo social di arrivare ad una conclusione: il neonato è identico a nonno Eros!

La foto social che ha fatto impazzire il web

Solo qualche ora fa, Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che ritraggono lei e Goffredo in momenti di vita quotidiana, in quella quotidianità diversa della quale ora fa parte anche Cesare.

Ci sono degli scatti pure del bebè che non viene ripreso mai di faccia. Tuttavia, in una foto in particolare un dettaglio salta immediatamente all’occhio: il neonato ha lo stesso ciuffo di nonno Eros!

Ok…Cesare uguale a nonno Eros, vero? Stesso ciuffo 😍 pic.twitter.com/Pzp9C4I1jv — Ginevra (@Ginevracasalin) June 27, 2023

Molti i commenti che lo hanno fatto notare e addirittura dei post dedicati proprio a questa particolarità. Sebbene non conosciamo il viso del piccolino, possiamo però immaginare che sotto molti aspetti somigli davvero al famoso cantante italiano.

Per il momento, dobbiamo accontentarci di vederlo di spalle o tra le braccia dei suoi genitori anche se molti internauti credono che a breve Aurora e Goffredo decideranno di mostrare a viso scoperto il piccolo Cesare.

Nel frattempo Aurora, che è non solo una mamma giovane ma anche una donna sveglia e profonda, che usa i social in maniera intelligente, si è più volte espressa sul tema complicato della maternità.

Solo qualche settimana fa, in un lungo post Instagram che ha assunto le sembianze di una lettera indirizzata al figlio, la figlia di Michelle ha risposto con sagacia ed eleganza a tutti quegli haters che criticano le sue scelte da neomamma facendo palesemente intendere che il giudizio cattivo e gratuito è figlio dell’ignoranza.

Per ribadire ancora meglio il suo pensiero, la giovane solo di recente si è fatta un nuovo tatuaggio, una frase cancellata che riporta queste parole: “la tua opinione” zittendo così i tanti leoni da tastiera che sui social spesso attaccano e criticano senza conoscere persone e situazioni.