Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è positivo al Covid-19. A renderlo noto la società in un comunicato dove si spiega come l’imprenditore sia risultato positivo “in seguito al tampone effettuato ieri”. De Laurentiis, ieri, era a Milano, all’hotel Hilton, per l’assemblea di Lega Serie A. La positività di De Laurentiis, quindi, costringerà anche gli altri presidenti e dirigenti degli altri 19 club a sottoporsi alla profilassi obbligatoria ed eventualmente entrare in quarantena.

Continua a leggere

Continua a leggere

Il presidente aveva i sintomi durante l’assemblea di Lega

Una positività che ha già sollevato numerose polemiche. Il presidente del Napoli, infatti, aveva effettuato il tampone nella giornata di martedì ed era in attesa dell’esito: nonostante questo, come riportato da La Repubblica, si è presentato lo stesso all’assemblea con alcuni sintomi che avrebbe giustificato come indigestione da ostriche. Alle 20, poi, l’arrivo dell’esito del tampone e la comunicazione agli altri presidenti.

De Laurentiis ha anche pranzato con altri presidenti di club di serie A e non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all’uscita dall’albergo mentre si dirigeva alla macchina, dove non era obbligatoria. La Lega ha segnalato alle autorità la positività e si procederà ora a valutare chi è entrato in contatto stretto con il presidente De Laurentiis, per un eventuale tampone e una quarantena della quale tutto il mondo del calcio avrebbe fatto volentieri a meno.

Continua a leggere

Continua a leggere