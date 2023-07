Aumento di 100 euro in busta paga per questi lavoratori: chi lo riceverà e quando

By

Alcuni lavoratori, nel mese di luglio, potranno beneficiare di un aumento di 100 euro. In aggiunta, per qualcuno, potrebbe esserci anche un bonus di 300 euro. Vediamo i dettagli.

L’aumento di 100 euro in busta paga dovrebbe arrivare per quei lavoratori che avranno finalmente il tanto atteso rinnovo del Ccnl.

Aumento di 100 euro in busta paga in arrivo a luglio

I lavoratori che potrebbero vedere un aumento di 100 euro in busta paga sono 250 mila ovvero quelli che vedranno finalmente il rinnovo del loro Ccnl del comparto Legno e Arredo valido dal 2023 fino al 2025.

La notizia del rinnovo è avvenuta nel corso di mercoledì 21 giugno quando è stato siglato l’accordo, concluso già dal 31 dicembre dello scorso anno, per il Ccnl del comparto legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali.

La firma giunge dopo un periodo di grandi tensioni. Gli scioperi dei lavoratori che avevano visto scadere il loro contratto a fine dicembre, senza un rinnovo, avevano deciso di scioperare durante un appuntamento molto importante per la capitale milanese ovvero durante il Salone del Mobile. Le proteste, avvenute il 21 aprile di quest’anno, hanno smosso l’opinione pubblica circa l’inadeguatezza degli stipendi in relazione all’aumento dell’inflazione.

Già durante il suo governo, Mario Draghi aveva affermato che oltre agli interventi per il taglio del cuneo fiscale, sarebbe stato necessario far aumentare la base degli stipendi. Ciò sarebbe stato possibile soltanto con un rinnovo dei contratti collettivi.

Per questo motivo, a luglio ci sarà un aumento in busta paga di circa 100 euro in virtù proprio dell’aumento degli stipendi minimi. Inoltre, alcuni lavoratori potrebbero vedere l’arrivo anche di un ulteriore bonus di 300 euro.

Il rinnovo del contratto

Il rinnovo del Ccnl vedrà il rinnovo soltanto della parte economica ma non normativa. Ciò in virtù del fatto che ci sono stati degli aumenti spropositati dei beni di prima necessità. Gli aumenti hanno portato grandi disagi per le famiglie. Ecco perché gli stipendi dovrebbero adeguarsi.

Con il Ccnl Legno Arredo 2023 – 2025 Fillea Filca Feneal ha parlato di una vittoria molto attesa dai lavoratori. Il rinnovo prevede un aumento del 7,3% sugli stipendi minimi. Ciò significa che un lavoratore che appartiene al V livello può beneficiare di un aumento di 143 euro lordi. La base di aumento, però, è di poco più di 100 euro (102,20 euro). I lavoratori appartenenti al livello medio invece, otterranno 136,95 euro.

Per altri lavoratori, arriverà un bonus di 300 euro una volta soltanto, per il mese di luglio. Un ulteriore bonus di 300 euro arriverà nel mese di marzo del prossimo anno.

Probabilmente, degli aumenti simili arriveranno anche con la modifica del Ccnl dei metalmeccanici sin dalle prossime settimane. La conferma arriverà definitivamente con l’arrivo del 2024. L’obbiettivo ultimo è quello di recuperare il potere d’acquisto nei prossimi anni.