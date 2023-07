Attraversa il ponte nel bel mezzo della tempesta, il finale è del tutto inaspettato

Attraversa il ponte durante la tempesta e qualcosa di catastrofico accade, in una storia incredibile, ma reale, che riprende un accaduto avvenuto proprio in questi giorni.

Vi sveliamo tutto su questa storia che sta facendo il giro del mondo. Protagonista è un uomo che attraversa un ponte durante la tempesta. Ciò che accade non appena termina di attraversarlo è da non credere.

Il clima nel 2023

Gli effetti del cambiamento climatico si stanno facendo sentire in questi ultimi anni e anche in questo 2023 inoltrato. L’estate nel nostro Paese si sta rivelando davvero complessa per via delle ripercussioni che il cambio climatico sta avendo sull’ambiente.

Picchi di 50 gradi di temperatura al sud Italia e freddo e grandine al nord, questi gli ingredienti di questo mese di luglio che sta sconvolgendo gli italiani.

A fare le spese di questo cambio nel clima sono soprattutto le popolazioni che vivono nella parte centrale del nostro pianeta, dove alcuni Paesi stanno cambiamento completamente il loro clima. Naturalmente gli effetti del cambio sono ravvisabili in ogni parte del mondo, ma sono soprattutto i Paesi del centro Europa e del centro America quelli che stanno vivendo i maggiori disagi.

Ed è proprio dal centro America che arriva questa notizia che sta facendo il giro del web. Protagonista della storia è un uomo che attraversa il ponte nel mezzo della tempesta. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli di questo avvenimento accaduto proprio pochi giorni fa, nel mese di luglio del 2023.

Fulmine distrugge un ponte

La storia di cui vi parliamo oggi è davvero reale e si rifà a dei fatti che sono avvenuti proprio negli scorsi giorni di luglio, non nel nostro Paese, bensì in America. In particolare, ci troviamo nel distretto di Aguas Zarcas, in Costa Rica.

Lì, in questo periodo, si stanno notando in modo particolare gli effetti del cambiamento climatico. Un Paese come quello, che di solito gode di un ottimo clima, adesso sta vivendo temperature fredde, tempeste e disagi.

In particolare, è diventata virale la storia di un uomo che è riuscito a sopravvivere nonostante il terribile destino con il quale si stava per scontrarsi. L’uomo in questione si trova in compagnia di un’altra persona, che sta riprendendo il fortissimo temporale che si abbatteva sulla cittadina.

Fulmini e lampi erano ben presenti in quella giornata, nella quale i due uomini si sono messi in viaggio per raggiungere la loro destinazione. A un certo punto, i due devono attraversare un ponte.

Il primo lo attraversa senza problemi, mentre il secondo inizia a temere per la sua vita, visto che il vento sta aumentando. Non appena i suoi piedi toccano l’ultima mattonella del ponte, questo viene colpito in modo violentissimo da un fulmine che lo distrugge.

L’uomo in questione ha rischiato la vita, ma fortunatamente è rimasto illeso. Questo avvenimento lo ricorderà tutta la vita. E lo ricorderanno anche tutti gli utenti della rete che hanno conosciuto la sua storia e che non spiegano come sia potuto sopravvivere.