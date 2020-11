Vienna, attentato terroristico: diversi morti e feriti

Durante la serata di ieri, lunedì 2 novembre, un commando terroristico ha sparato nei locali del centro di Vienna, non lontano da una sinagoga. La città è così piombata nell’incubo del terrorismo proprio alla vigilia del lockdown nazionale.

Il bilancio attuale è di quattro morti, due uomini e due donne. I feriti finora sarebbero invece 17. Durante il conflitto a fuoco con le forze dell’ordine è morto anche uno dei terroristi che, ha riferito il ministro dell’Interno, era un simpatizzante dell’Isis.

Uno dei terroristi avrebbe annunciato l’attentato su Instagram

Quest’ultimo, ha scritto la Bild, avrebbe annunciato su Instagram il suo gesto, postando alcune foto. Il tabloid ha affermato che gli inquirenti ritengono “probabile” che i post di un jihadista sul social appartengano proprio all’attentatore rimasto ucciso nell’agguato.

Anche un poliziotto è rimasto ferito in uno scontro a fuoco con uno degli attentatori ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Franz Ruf, direttore generale per la pubblica sicurezza del Paese, ha fatto sapere che proseguono i controlli serrati a Vienna e che sono stati estesi anche ai confini austriaci.

I primi spari nel centro della capitale intorno alle 20

L’attacco a Vienna è cominciato vicino alla Sinagoga nella Seitenstettengasse, nel centro della capitale, dove le persone stavano trascorrendo l’ultima serata fuori prima della chiusura dettata dalla seconda ondata di Coronavirus.

Verso le 20 sono cominciati i primi spari e un’esplosione, forse partita proprio da uno degli assalitori che si sarebbe fatto esplodere. Attualmente sono diversi i sospetti in fuga e un altro è stato arrestato.

Il ministro dell’interno austriaco Karl Nehammer però non ha confermato la cattura di uno o più assalitori. Inoltre, nessuno ha confermato che l’obiettivo principale degli attentatori fosse effettivamente la sinagoga. La polizia ha riferito che il commando, composto da “molti sospetti armati di fucile”, ha sparato in 6 luoghi diversi della città.

Emergenza a Vienna ancora in corso, oggi scuole chiuse

L’emergenza nella capitale austriaca è ancora in corso e il ministro dell’interno ha lanciato un appello tv per chiedere a tutti i cittadini di non uscire di casa se non per motivi di lavoro o per altre necessità urgenti. Oggi le scuole resteranno chiuse.

“È un attacco terroristico disgustoso” ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. L’Austria, ha aggiunto “non si lascerà intimidire dal terrorismo”.

Europa unita contro il terrorismo

“I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo” ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a seguito dell’ennesimo attacco in Europa dopo la decapitazione di Samuel Paty e gli attentati di Nizza e Lione.

“Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea” ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte.

“I tedeschi sono al fianco degli amici austriaci con partecipazione e solidarietà” ha commentato la cancelliera tedesca Angela Merkel su Twitter.

“Il terrorismo islamico è un nostro comune nemico. La lotta contro questi delitti e contro questi attentati è la nostra lotta comune“.

Le parole di Donald Trump

“Gli attacchi terroristici devono terminare“. Così il presidente americano Donald Trump ha espresso il suo cordoglio dopo l’attentato a Vienna. “Le nostre preghiere per i viennesi dopo l’ennesimo vile atto terroristico in Europa. Questi attacchi malvagi contro persone innocenti devono cessare. Gli Stati Uniti sono a fianco di Austria, Francia e di tutta Europa nella lotta contro i terroristi, compresi i terroristi islamici radicali“.

In Italia il ministro Lamorgerse convoca una riunione sulla sicurezza

In Italia, in seguito all’attentato di Vienna, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha convocato per oggi il Comitato nazionale per l’ordine pubblico e la sicurezza. La riunione, alla quale parteciperanno i vertici delle forze di polizia e dei servizi d’intelligence, servirà a fare il punto su quanto sta accadendo in Europa e a verificare lo stato della sicurezza in Italia.

Mattarella: “L’Italia si stringe nel lutto all’amico popolo austriaco”

Tra i messaggi di sostegno e cordoglio per le vittime, in mattinata è arrivato anche quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente Federale della Repubblica d’Austria, S.E. Alexander Van der Bellen.”Il vile attentato che ha avuto luogo ieri sera a Vienna ha suscitato in Italia orrore e profonda tristezza. In questa drammatica circostanza gli Italiani tutti si stringono nel lutto all’amico popolo austriaco, con sentimenti di particolare vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime, dei feriti – cui auguriamo un pronto e completo ristabilimento – e dei cittadini viennesi. Nel porgerLe le espressioni del più sincero cordoglio e della netta ripulsa per questo proditorio attacco ai comuni valori di libertà e pacifica convivenza, rinnovo la determinazione della Repubblica Italiana a collaborare con l’Austria nella lotta contro ogni forma di terrorismo“.