Attentato dinamitardo contro la polizia nel distretto di Bolan in Pakistan

In Pakistan si è verificata una tremenda esplosione nel distretto di Bolan nel distretto causata da un attacco, non ancora rivendicato, durante il quale nove membri del personale di polizia del balochistan hanno perso la vita, dopo che l’esplosione ha coinvolto il loro convoglio anche il ribaltamento dello stesso.

L’attacco effettuato in Balochistan ha ferito anche altri 13 poliziotti e si tratta di un attentato dinamitardo, che ha scosso duramente la comunità di Bolan in Balochistan e si tratta dell’ennesimo attentato attuato nella zona che è una delle più colpite degli ultimi mesi. Le tensioni interne In Pakistan sono palpabili e vedono contrapposti gruppi militari e ribelli del TTP, che hanno appoggiato la filosofia dei talebani afghani e hanno creato così il Movimento dei talebani pakistani che si contrappone alle autorità governative del Pakistan.

L’attacco è avvenuto sopra ad un ponte mentre stava attraversando un veicolo di poliziotti pakistani.

Attacco dinamitardo ai danni delle forze di polizia del Pakistan

Il Pakistan è stato colpito oggi, lunedì 6 Marzo, da un attacco esplosivo che ha ucciso nove agenti di polizia e il numero di vittime sono state confermate direttamente dal sovrintendente senior della polizia di Kachhi, Mahmood Notezai che ha confermato personalmente le vittime a Dawn.com .

Ha precisato: “Il furgone della polizia stava tornando a Quetta da Sibi quando si è verificata un’esplosione sul ponte Kambri nell’area al confine con i distretti di Sibi e Kachhi”.

Secondo le teorie emerse inizialmente, dato che le indagini sono tuttora in corso e nessuno ha rivendicato l’attacco, si è parlato inizialmente di un potenziale motociclista ritenuto il possibile attentatore suicida, che ha speronato il furgone della polizia appena prima dell’attacco terroristico.

Notezai ha riferito anche che le persone rimaste ferite sono state trasportate all’ospedale civile di Sabi e sul posto invece sono e immediatamente accorsi artificieri e tutto il personale di sicurezza disponibile.

Sono tutt’ora in corso le indagini per poter captare ogni indizio in modo da poter attribuire l’accaduto agli attentatori. La zona si trova tuttora transennata ed è in corso un’operazione di polizia speciale e di ricerca.

Le autorità pakistane hanno deciso di inviare un elicottero governativo a Bolan per trasferire feriti a Quetta e la notizia emerge direttamente dal dipartimento informazioni del Balochistan.

Lo stato di emergenza difatti è stato allargato fino agli ospedali di Quetta ed è stato proprio il governo a richiederlo. Il Balochistan constabulary che non è altro che un dipartimento distaccato dalle forze di polizia che fornisce un servizio di sicurezza durante le occasioni e gli eventi speciali, che avvengono in determinate aree sensibili come per esempio all’interno dei penitenziari è stato attivato.

Nonostante nessuno abbia rivendicato l’attacco terroristico a Bolan emerge chiaramente il confronto coi recenti attacchi subiti dalla popolazione in Pakistan ed è inevitabile che emerga la possibilità concreta che si tratti di un’azione del gruppo TTP, ovvero i talebani pakistani che si vogliono imporre contro le autorità governative.

La reazione delle autorità pakistane

L’attentato esplosivo è arrivato sulla scia degli attacchi recenti attuati dal gruppo dei talebani pakistani, notoriamente impegnati contro le autorità governative in Pakistan. Di recente abbiamo assistito anche alla chiusura del valico di Torkham tra Pakistan e Afghanistan, il quale ha creato numerosi disagi all’economia e alla logistica il nazionale dei trasporti tra Pakistan Afghanistan. La zona è stata sferzata da ripetuti attacchi e scontri a fuoco che hanno necessitato anche dell’intervento delle rispettive delegazioni istituzionali per riportare un minimo di equilibrio tra autorità afghane pakistane.

Dal momento in cui si sono interrotti i colloqui con Il gruppo rivale dei pakistani talebani lo scorso novembre, il gruppo militante ha intensificato i propri attacchi coinvolgendo anche gli insorti in Balochistan e hanno aumentato le loro attività violente è instaurato così una certa vicinanza con il gruppo terroristico.

Ovviamente sono arrivate dichiarazioni e testimonianze rivolte alle famiglie delle vittime da parte dei carichi pubbliche funzionari statali come per esempio il primo ministro del Balochistan.

Mir Abdul Qudoos Bizenjo ha fermamente condannato l’attentato e ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Ha precisato che: “gli elementi terroristici volevano raggiungere i loro obiettivi malvagi attraverso azioni codarde, aggiungendo che stavano cospirando per mantenere il Belucistan sottosviluppato creando disordini e instabilità nella provincia.”

Ha promesso inoltre che: “Tutte queste cospirazioni falliranno con il sostegno del pubblico”.

Il primo ministro ha espresso le condoglianze precisando che: “I sacrifici dei martiri non andranno sprecati”.

Anche il primo ministro Shehbaz Sharif ha condannato l’attentato e ha sottolineato il valore dei poliziotti martiri. Secondo il suo punto di vista il terrorismo in Balochistan è parte di un piano per creare instabilità nel Paese e ha promesso che la questione verrà presa di petto per cercare di liberare così il Pakistan dal terrorismo.

Il ministro dell’Interno Rana Sanaullah ha espresso dolore e dispiacere per la perdita di vite preziose nell’attacco a Bolan.

Secondo la polizia di Bolan, nove membri del personale della polizia del Balochistan sono stati martirizzati mentre 13 membri del personale sono rimasti feriti a causa dell’esplosione.

SSP Kuchi Mehmood Notizai, pur confermando il martirio di 9 membri del personale, afferma che secondo prove preliminari, l’esplosione di Bolan è stata un suicidio.

La polizia di Bolan afferma che il camion del Beluchistan si è ribaltato a seguito dell’esplosione.

Il personale della polizia di Bolan stava rientrando da Quetta dopo aver concluso il servizio a Sibi Mela quando è stato colpito.

La polizia, le forze dell’ordine e le squadre di soccorso hanno raggiunto il luogo dell’esplosione per cercare di estrapolare informazioni che stabiliscano causa e responsabilità dell’accaduto.

La polizia e le forze dell’ordine hanno transennato l’area e i feriti sono stati portato all’ospedale di Sabi e diversi sono in condizioni critiche.

Il governo del Beluchistan ha deciso di trasportare i feriti utilizzando un elicottero per facilitare l’arrivo a quetta. Il governo del Belucistan ha deciso che i feriti dell’esplosione della bomba Bolan saranno trasferiti a Quetta in elicottero.

Il primo ministro del Beluchistan ha imposto l’emergenza negli ospedali di Quetta e sono stati convocati personalmente medici infermieri professor sostenere il personale in difficoltà.

Stando a quanto ha rivelato il Civil hospital di Quetta sono stati chiamati medici, consulenti, farmacisti, personale infermieristico e anche paramedico. Le autorità hanno inoltre precisato che tutti i medici e il personale sanitario sono attualmente presenti nelle sale operatorie e stanno gestendo pronto soccorso e reparti generali.