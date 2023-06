Secondo i testimoni l’aggressore – un richiedente asilo – sarebbe già stato arrestato.

L’aggressione è avvenuta in un parco di Annecy, nell’Alta Savoia. Tre bambini verserebbero in gravi condizioni.

Aggressione in un parco di Annecy

Un uomo armato di coltello ha ferito con un coltello almeno 7 persone in un parco di Annecy, in Alta Savoia, in Francia. Quattro dei feriti sono dei bambini e tre di loro sarebbero in gravissime condizioni. Secondo quanto riferiscono le testate locali, l’aggressore è già stato fermato: si tratterebbe di un richiedente asilo di origini siriane.

Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. La premier Elizabeth Borne si sta recando sul posto.

ALERTE – Des enfants d’une école maternelle, âgés d’environ 3 ans, ont été attaqués au couteau par un individu au lac d’#Annecy. Au moins 7 blessés dont 6 enfants. L’homme a été maîtrisé. De nombreux secouristes, policiers et militaires sont sur place (Le Dauphiné). pic.twitter.com/iMcrSwJBgx — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 8, 2023

Notizia in aggiornamento