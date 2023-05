Atletica leggera, al via la Diamond League. Prima tappa a Doha con 3 azzurri in gara

Al via la stagione outdoor di atletica leggera. Nella prima tappa presenti tre azzurri, tutti saltatori.

Domenica a Firenze la 4×100 maschile proverà a qualificarsi ai Mondiali che si svolgeranno in Ungheria in agosto. Presenti tre dei quattro campioni olimpici di Tokyo 2020.

Tutto pronto per la Diamond League 2023

Scarpe chiodate ai piedi, ostacoli tirati a lucido, aste in posizione. Non manca davvero nulla per l’avvio della stagione estiva e soprattutto outdoor dell’atletica leggera. Il meglio degli atleti internazionali si sfiderà da oggi nella nuova edizione della Diamond League. In palio, come di consueto, c’è la conquista dell’ambito trofeo a forma di diamante che stabilisce il e la migliore atleta del 2023 per ogni disciplina di salto, corsa e lancio.

La prima tappa si svolgerà a Doha e precisamente nel Qatar Sports Club. In tutto nel corso di quattro mesi di gare saranno 13 gli appuntamenti distribuiti tra Europa, America, Africa e Medioriente. Saltato invece l’evento asiatico previsto inizialmente in Cina. Le finali si svolgeranno a Eugene, negli Usa, il 16 e il 17 settembre. Nella competizione è prevista come sempre anche una tappa italiana che però, quest’anno, non si svolgerà a Roma. Il Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, infatti, si trasferisce allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze il prossimo 2 giugno.

Gli azzurri in gara

Dalle 17 di questo pomeriggio la prima tappa offrirà ben 15 gare. Per i colori azzurri ci saranno tre rappresentanti. Roberta Bruni, primatista italiana con 4.72 metri, aprirà le danze nel salto con l’asta. Dopodiché sarà la volta degli uomini del salto triplo.

Emmanuel Ihemeje è uno dei talenti più preziosi per l’atletica nostrana. Quinto ai mondiali di Eugene dello scorso anno, nonostante i 24 anni ha già una finale olimpica alle spalle nel 2021. Nel 2023 è il triplista che detiene il primato mondiale stagionale con la misura di 17.29 metri fatta a aprile. Sempre in questa gara, inoltre, vedremo anche Andy Diaz, cubano di nascita ma naturalizzato italiano lo scorso febbraio. Tecnicamente fa già parte della squadra azzurra ma non ha ancora ricevuto il via libera definitivo per poterne vestire i colori. Diaz, 28 anni ancora da compiere, ha vinto il diamante nel triplo nella passata stagione.

I mondiali e la 4×100

La Diamond League subirà poi una breve interruzione per consentire lo svolgimento dell’evento più importante della stagione, ossia i Mondiali all’aperto. Questi saranno disputati a Budapest dal 19 al 27 agosto. E proprio a proposito di campionati iridati, il fine settimana sarà fondamentale per il futuro della staffetta veloce al maschile. La 4×100 campione olimpica infatti non è ancora qualificata per agosto. Il tempo stringe e le occasioni per poter correre il crono limite si assottigliano sempre di più. Domenica si terrà la Florence Sprint Festival Relays. Il trio Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu è orfano di Marcell Jacobs, ancora in fase preparatoria delle gare. Resta da capire chi sarà schierato in seconda frazione al suo posto.

Se la qualificazione mondiale non dovesse arrivare, a quel punto resteranno solamente altre due manifestazioni. Il 9 giugno nella tappa parigina di Diamond League e poi il 23-25 giugno a Chorzow in occasione degli Europei a squadre. Bisognerà fare meglio di 38.74, ossia 3 decimi meno della miglior prestazione italiana stagionale ottenuta nel periodo valido per la qualificazione. Possibile ma non scontata la partecipazione di Jacobs a giugno, che darebbe un notevole slancio alle possibilità del quartetto di farcela.