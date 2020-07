Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta che sta sorprendendo tutti, rischia di rimanere fuori per qualche giornata: il colombiano, come riportato da Bergamo e Sport, è ricoverato in ospedale dopo una caduta accidentale nella quale ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa: il colombiano è stato sottoposto ad un ricovero in una clinica della città di Bergamo che sta monitorando la situazione.

Muriel, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato in piscina dopo un pranzo con gli amici sbattendo la testa. Immediata la corsa in ospedale con le sue condizioni che, fortunatamente, non destano preoccupazione. Praticamente certa la sua assenza per la partita di stasera contro il Brescia, l’attaccante potrà tornare in campo non appena avrà avuto l’ok dei medici dopo un periodo sotto osservazione. Una tegola per la squadra di Gasperini, ancora in lotta per lo scudetto, che dovrà rinunciare al proprio goleador: Murile, infatti, è il giocatore con più gol all’attivo nei bergamaschi.

