Atalanta-Napoli, azzurri senza Kvaratskhelia

Dopo aver centrato il primo posto nel girone di Champions League il Napoli di Luciano Spalletti cerca la nona vittoria consecutiva in Serie A, l’Atalanta vincendo si porterebbe a -2 dai campani che occupano il primo posto in classifica.



Il primo dei tre big match di questa 13esima giornata di campionato va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo dove l’Atalanta ospita la capolista Napoli nell’anticipo delle 18.

I partenopei sono una delle squadre più in forma d’Europa e guidano la classifica di Serie A con 32 punti, frutto di 30 gol fatti ed appena 9 subiti nelle prime 12 giornate.

La Dea finora ha tenuto il passo degli azzurri ed oggi con una vittoria potrebbe portarsi ad appena due lunghezze dal primo posto.

Dopo la delusione dell’ultima stagione la squadra di Gasperini sembra finalmente essere ritornata a grandi livelli con l’obiettivo di piazzarsi tra le prime quattro per tornare in Champions League.

Atalanta con il 3-4-1-2, Zapata torna titolare

Gasperini con il solito 3-4-2-1 con Zapata che dovrebbe partire dall’inizio a causa anche dell’infortunio di Muriel che non rientra neanche tra i convocati della sfida.

Dopo la brutta sconfitta interna contro la Lazio la Dea vuole vincere lo scontro diretto per portarsi a due lunghezze dal primo posto e continuare a sognare in grande.

In porta ovviamente Musso con Toloi, Demiral e Djimsiti in difesa.

In cabina di regia Pasalic e Koopmeiners con Soppy e Hateboer sugli esterni, dietro all’unica punta Zapata agiranno Lookman e Ederson.

Dovrebbero partire dalla panchina sia Malinovski che Hojlund ma i ballottaggi con Zapata e Ederson rimarranno aperti fino a pochi minuti dal fischio iniziale.

Napoli senza Kvaratskhelia, Lozano ed Elmas titolari

Pesante l’infortunio di Kvaratskhelia per i partenopei, il georgiano si è fermato per un problema alla schiena e non è presente nella lista dei convocati.

Al suo posto Spalletti dovrebbe inserire Elmas che andrà a completare il tridente insieme a Lozano ed Osimhen.



Juan Jesus titolare insieme a Kim con Di Lorenzo e Mario Rui a completare la linea difensiva davanti a Meret.

Torna titolare Zambo-Anguissa che insieme a Lobotoka e Zielinski guiderà il centrocampo.

Panchina importante per Spalletti che potrà inserire a partita in corso Raspadori, Politano e Simeone.



Atalanta-Napoli, statistiche

Nelle ultime sette sfide tra Atalanta e Napoli i bergamaschi hanno ottenuto 4 successi contri i due dei partenopei, in un’occasione le squadre hanno fatto registrare il pareggio.

L’ultimo pareggio risale al 2014 quando Higuain e Denis firmarono il risultato sull’1-1.

I padroni di casa hanno perso per 0-2 contro la Lazio l’ultima partita al Gewiss Stadium, solo una volta sotto la gestione Gasperini i nerazzurri non hanno segnato per due gare consecutive tra le mura amiche.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte giocate in Serie A.

Quella contro il Liverpool in Champions League è stata la prima e unica sconfitta della stagione per gli azzurri.