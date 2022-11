Meteo: dopo l’ottobrata arriva il maltempo e poi l’estate di San Martino

Dopo le diverse ottobrate, il meteo torna a cambiare con un’ondata di maltempo breve fino all’Estate di San Martino.

In questi giorni l’Italia sta affrontando diverse precipitazioni, a tratti anche intense, ma da lunedì tornerà il tempo soleggiato, tanto che si parla di novembrata.

Meteo: maltempo e poi l’Estate di San Martino

Ottobre è appena terminato e come anche altri mesi di questo 2022, il meteo non ha corrisposto per nulla al periodo in corso, infatti le temperature sono state particolarmente calde.

Le ottobrate hanno portato giornate quasi estive in cui i più audaci hanno trascorso alcuni giorni al mare e weekend a maniche corte come se fosse un prolungamento delle vacanze estive appena passate.

Dopo questa breve parentesi, però, torna il maltempo e lo stiamo vedendo in questi giorni dove, specialmente al centro-nord, le temperature si sono abbassate, il cielo si è annuvolato e si sono verificate piogge e temporali sparsi.

Nessun paura, non si tratta di un meteo estremo come quello che ha caratterizzato il mese di settembre, con alluvioni ed esondazioni di fiumi, inoltre si tratta di una situazione temporanea.

Le stagioni fredde si faranno ancora aspettare, infatti dopo la breve parentesi del fine settimana, da lunedì tornerà a splendere il sole, salvo alcune nebbie notturne nei fondivalle.

Prima di parlare della prossima settimana però ci concentriamo su quella che sta per finite, infatti gli esperti hanno gli occhi puntati sulle prossime ore, poiché sono previsti fenomeni con forte maltempo fino a domani, specialmente nelle regioni del Sud.

Sullo Ionio insisterà un ciclone che porterà piogge e innalzerà un forte vento, si tratta della prima perturbazione autunnale vera e propria del 2022, come confermato da Mattia Gussoni di IlMeteo.it, che ha annunciato l’allerta per quanto riguarda possibili fenomeni intensi, crollo delle temperature fino a 10 gradi e venti considerevoli.

Le regioni più colpite dalla pioggia saranno la Sicilia, la Puglia e la Calabria ma attenzione anche al resto delle regioni meridionali. Il vento invece insisterà per lo più al Centro.

Per un cambiamento parziale bisognerà aspettare domenica, infatti dal pomeriggio ci sarà un’attenuazione delle piogge fino ad arrivare al soleggiato lunedì.

Bel tempo dalla prossima settimana

La parentesi autunno-invernale cesserà lunedì e anche se l’aria rimarrà prettamente fresca, il sole predominerà quasi tutte le regioni italiane, con un leggero aumento delle temperature massime.

L’ari fredda che ancora si verifica specialmente al mattino, porterà locali gelate nelle campagne della Pianura Padana ma tutto sommato non possiamo ancora parlare di inverno ma di quella che si prospetta come una novembrata.

Non si tratta di una grand novità, questo periodo infatti viene chiamato Estate di San Martino e si verifica proprio intorno all’11 novembre, giorno della festa del santo.

Secondo le previsioni meteorologiche della prossima settimana, il ciclone di cui abbiamo parlato poco fa si allontanerà definitivamente verso la Turchia e tornerà l’alta pressione in Italia.

Le temperature torneranno a valori miti, molto gradevoli, tranne qualche veloce episodio di pioggia giovedì 10 nelle regioni del Nord.