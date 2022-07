“Aspetto una bimba”, la dama di UeD confessa tutto: è incinta | Il padre proprio lui

UeD, proprio loro in attesa di un bebè? I fan di Uomini e Donne In delirio. La bellissima coppia diventeranno genitori tra non molto. Ma chi sono?

Non da molto Lo show di Uomini e Donne è stato al centro di gossip per via di Gemma Galgani per via di alcune indiscrezioni. Da diverso tempo si parla infatti di un addio al programma da parte sua, i fan sono disperati così come Maria.

Addio che per fortuna fino ad adesso non ha mai avuto conferma. Inoltre da quanto Gemma stessa ha rilevato, un eventuale addio non dipenderebbe da una sua decisione. Le voci che girano sono molte, ma la tristezza dei fan vede un briciolo di gioia in un lieto annuncio di due dei partecipanti di Uomini e Donne.

I due amatissimi volti del programma annunciano la prima gravidanza della protaginisti del trono, il padre è proprio lui! Non ci sono dubbi che saranno una mamma ed un papà meravigliosi.

Il lieto annuncio della coppia di UeD

I due protagonisti del trono si sono conosciuti ed innamorati a proprio sul set di uomini e donne e da allora continuano ad amarsi incondizionatamente. Tanto che, negli ultimi giorni, i due giovani hanno rivelato a tutti i loro fan, tramite i social, una bellissima notizia, nonché una gravidanza.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi saranno i genitori di un bellissimo bebè tra non molto! La partecipante romana ha dichiarato da poco qualche informazione in più sullo stato della gravidanza:

“Adesso sto molto, molto meglio. I primi mesi ho avuto tante nausee. Perennemente per tutto il giorno. Ma va benissimo così. Il 19 Aprile ho fatto il test zitta zitta a casa da sola..”

Ha rivelato Claudia. Sembra infatti che lei e Lorenzo ci avessero già provato e che finalmente questo bimbo tanto atteso stia per arrivare.

“non ci speravo perché ci ero rimasta male già altre volte.. ma non so mi sentivo strana e avevo dei doloretti da ciclo diversi dal solito e quindi sono andata a comprarmi un test! Non ho fatto in tempo a richiuderlo che era già positivo. Ho iniziato a tremare e a fissare il test per almeno 10 minuti. Ho pure letto le istruzioni perché non ci credevo che erano uscite due linee. E alla fine sì, mi sono messa a piangere perché era tutto vero.”

Claudia e Lorenzo hanno da poco organizzato un per rivelare il sesso del bambino, che hanno successivamente condiviso sui social assieme a tutti i loro fan. L’idea originale dei due futuri mamma e papà consisteva nell’aprire un armadio che alla fine si è rivelato essere pieno di abitini e palloncini color rosa, segno che il loro primogenito sarà una femminuccia.

L’unico dubbio dei fan, ora, è quale sadico il nome della piccola bambina che tra poco farà parte della bellissima famiglia Dionigi-Riccardi.