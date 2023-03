“Aspettano un bebè”, l’ultimo scoop da Buckingham Palace fa sognare i sudditi

By

Nelle scorse ore, i tabloid inglesi hanno diffuso un’indiscrezione che ha lasciato tutto il mondo a bocca aperta. L’ultimo scoop da Buckingham Palace sta facendo sognare i sudditi, a quanto pare proprio loro aspettano un bebè. La famiglia reale si potrebbe allargare: scopriamo di più.

L’indiscrezione di questi ultimi giorni sta facendo sognare i sudditi della famiglia reale inglese. La notizia è stata diffusa pochi minuti dopo la pubblicazione di alcune foto. L’annuncio della Corona inglese potrebbe arrivare a breve, ma chi sta aspettando un bebè? Si tratta proprio di loro: scopriamo di chi si tratta, da non credere.

L’incredibile scoop da Buckingham Palace: “Aspettano un bebè”

In questi ultimi mesi, a Buckingham Palace sono accaduti diversi fatti che hanno suscitato un certo clamore. Come le tensioni che ci sono state tra Re Carlo e Harry. I due si sono allontanati tantissimo a causa di alcuni litigi nati un po’ di tempo fa.

Addirittura, si vocifera che il duca di Sussex non parteciperà nemmeno all’incoronazione di suo padre, prevista per il 6-8 maggio. Sarà un evento storico per il Regno Unito e l’assenza di Harry e Meghan si farà sentire.

I due non riescono a far smettere di parlare di loro, infatti, il loro rapporto con la Corona inglese è chiacchieratissimo. Inoltre, nelle scorse ore è saltata fuori un’indiscrezione che ha lasciato tutti a bocca aperta. A quanto pare, la star di Suits è in dolce attesa: scopriamo di più.

Harry e Meghan: la dolce indiscrezione

La coppia ha già due bambini, Archie e Lilibet di rispettivamente 4 e 2 anni. Ma secondo i tabloid inglesi, i due starebbero aspettando un terzo figlio. Un’indiscrezione che sarebbe partita dopo la pubblicazione delle immagini condivise su Instagram, in occasione della Festa della donna,.

Meghan era vestita di nero, forse un metodo per nascondere le curve che appaiono comunque abbastanza rotonde. I total black, vengono utilizzati molto spesso dai personaggi pubblici per mascherare gravidanze.

La duchessa di Sussex, anche questa volta ha cercato di non alimentare i gossip, ma non ci è riuscita, dato che i tabloid inglesi hanno rivelato diversi dettagli su questa dolcissima indiscrezione. In particolare, una fonte vicinissima alla coppia ha rilasciato una dichiarazione veramente sconcertante:

“Quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano”

Non solo, a quanto pare Harry e Meghan sarebbero pronti a dare il dolce annuncio proprio il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III. Quindi, verso il 6 maggio potremo avere la conferma oppure la smentita della notizia che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero. Di certo, un annuncio del genere potrebbe distogliere moltissimo l’attenzione sul grande momento di Carlo. Non ci rimane che aspettare per scoprirlo.