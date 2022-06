“Aspetta 2 bambini”, gemellini in arrivo: Letizia di Spagna non potrebbe essere più felice

By

Nella casa reale di Spagna è arrivata una lieta notizia e Letizia di Spagna non potrebbe essere più felice. Vediamo di cosa si tratta.

Ultimamente Letizia di Spagna è stata al centro dell’attenzione per via dei suoi outfit un po’ sopra le righe.

Letizia di Spagna: una sovrana sopra le righe

L’ex giornalista poi diventata sovrana, Letizia di Spagna è finita recentemente sotto i riflettori grazie ai suoi outfit. Si è trattato, infatti, di look un po’ sopra le righe per l’etichetta reale.

Proprio lei è stata la prima sovrana a decidere di abbandonare il nero e le mantiglie in occasioni formali, per indossare, invece, ciò che le piace, pur mantenendo il decoro.

Nel corso delle ultime uscite pubbliche ha stravolto il dress code mostrando persino il ventre super muscoloso con un abito cut-out. Juan Carlos, invece, vive una vita isolata dagli altri reali perché è stato al centro di alcuni scandali e frodi finanziarie. Per questo motivo, ha dovuto auto esiliarsi vivendo negli Emirati Arabi.

Nonostante questo, Filippo e Letizia hanno scelto di accantonare i loro problemi per pensare a sé stessi, alla loro famiglia e alla Spagna. Per la coppia, una lieta novella non è tardata ad arrivare.

Il lieto annuncio

Stando ad alcuni rumors ripresi da riviste scandalistiche di tutto il mondo, come ad esempio, la tedesca Neue Wen, Letizia di Spagna sarebbe in dolce attesa. La sovrana potrebbe diventare doppiamente mamma perché aspetterebbe due gemelli.

Le due figlie Leonor e Sofia potrebbero, dunque, diventare sorelle maggiori. La coppia di sovrani ha sempre manifestato la voglia di voler allargare la famiglia.

Benché Letizia Ortiz abbia 49 anni, l’età non rappresenterebbe un problema. Nella sua famiglia, infatti, le donne hanno procreato anche avanti con gli anni. Basti pensare a sua sorella Telma è diventata mamma per la seconda volta a 48 anni.

Probabilmente, Letizia di Spagna ed il marito stanno cercando di dare alla luce un maschietto che soffierebbe la corona, in caso di successione, alla sorella Leonor a cui attualmente spetterebbe il titolo.

Stando alle indiscrezioni, la coppia starebbe pensando già ai possibili nomi mentre Filippo avrebbe addirittura acquistato una nuova automobile per poter far fronte alla famiglia che si allarga. Staremo a vedere anche perché dalla famiglia reale non sono arrivate ne smentite ne conferme.