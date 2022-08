Asiago, cerca di recuperare il cellulare della fidanzata ma cade in un dirupo

È morto un ragazzo di trent’anni che ha perso l’equilibrio ed è caduto in un dirupo nei pressi dello sperone “Altar Knotto”.

L’escursionista, residente in provincia di Rovigo, avrebbe cercato di recuperare il cellulare della fidanzata, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato per un centinaio di metri.

La tragedia per colpa di un telefonino

La tragedia è avvenuta, in provincia di Vicenza, vicino alla formazione rocciosa chiamata “Altar Knotto”, che ha una visuale sulla sottostante Val D’Astico. Andrea Mazzetto, questo è il nome della vittima mortale, stava facendo un’escursione con la fidanzata sull’Altopiano di Asiago all’incirca verso l’una e mezza del pomeriggio. I due hanno lasciato l’auto parcheggiata e si sono incamminati verso quello che poi è diventato il luogo della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, alla donna deve essere caduto il cellulare dalle mani in una zona dove un burrone sprofonda per circa cento metri. Andrea avrebbe cercato di raggiungere il telefonino ma per qualche ragione, deve essere scivolato, sporgendosi troppo, ed è caduto precipitando dall’altezza in cui si trovava.

A dare l’immediato allarme è stata la giovane fidanzata che si trovava con lui. La donna, sotto shock, ha chiamato aiuto. A dirigersi sul posto solo state le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco. Le ricerche hanno reso necessario il supporto del Soccorso alpino per poter recuperare il corpo dello sfortunato giovane e l’impiego di due elicotteri. I soccorritori del Suem118 hanno solo potuto constatare il decesso del giovane escursionista.

Andrea Mazzetto aveva una ditta di decorazioni e imbiancatura nella sua Rovigo, dove era cresciuto con mamma Rossana e papà Giovanni. Il ragazzo era molto conosciuto in città e sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. Tra questi, l’abbraccio alla famiglia della tifoseria del Rugby di Rovigo

Ad indagare, per capire cosa può aver fatto perdere l’equilibrio ad Andrea e la dinamica completa dell’incidente, anche i Carabinieri.

Soccorsi nei pressi del dirupo – Nanopress.it

L’ultimo selfie di Andrea prima di cadere nel dirupo

La coppia aveva iniziato a postare i momenti più felici dell’escursione sui loro profili social. L’ultima foto scattata li ritrae insieme proprio sull’Altar Knotto. “La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me…” scrive Sara Bragante, la fidanzata di Andrea, in una sua storia su Instagram.

Nei attimi successivi a quell’ultima posa insieme, Andrea cercherà di recuperare il cellulare di Sara, forse per non perdere il ricordo di quegli istanti, cadendo nel vuoto.