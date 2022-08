L’Inter in scioltezza con il Lecce, Lautaro-Calhanoglu-Correa!

In un San Siro tutto esaurito l’Inter vince e si diverte contro lo Spezia, i nerazzurri ottengono tre punti grazie alle reti di Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu e Joaquin Correa.

Simone Inzaghi è a punteggio pieno dopo due giornate ed ora aspetta Juventus e Milan che giocheranno contro Atalanta e Sampdoria.



Parte subito forte l‘Inter che sblocca la partita sul finale di primo tempo dopo uno scambio che infiamma il pubblico di San Siro: sponda aerea di Romelu Lukaku e gran sinistro di Lautaro Martinez, la Lu-La è ufficialmente tornata.

Gestisce il vantaggio la squadra di Inzaghi nella ripresa trovando anche i gol della sicurezza prima con il centrocampista turco poi con il “tucu” Correa che entra e mette il punto esclamativo sulla notte di San Siro, a secco alla prima in casa invece l’atteso Romelu Lukaku.





L’Inter riparte dalla Lu-La!

Sei punti dopo due giornate, non poteva sognare un inizio migliore Simone Inzaghi che sfrutta il comodo calendario per portarsi subito in testa al campionato con 5 gol fatti e soltanto uno subito in 180 minuti di campionato.

Dopo e tante difficoltà riscontrate nella prima sfida di campionato contro il Lecce i nerazzurri dominano a San Siro contro uno Spezia molto organizzato ma tecnicamente impotente di fronte alle geometrie di Brozovic e compagni, bravi a prendere subito in mano il pallino del gioco.

Altra ottima prova di Federico Dimarco che si sta prendendo sempre più la titolarità della fascia sinistra con un Gosens che continua a faticare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Vittoria importante per i nerazzurri che avevano bisogno di creare entusiasmo dopo le sofferenze del Via del Mare di Lecce, Lautaro e Lukaku trascinano un’Inter che esce tra gli applausi dei 71mila spettatori di San Siro.

Già dal prossimo turno i nerazzurri dovranno alzare il proprio livello in una sfida delicatissima contro la Lazio con Simone Inzaghi che avrà l’obiettivo di conquistare tre punti in uno stadio che conosce molto bene.

Nel pomeriggio i biancocelesti di Maurizio Sarri non sono andati oltre lo 0-0 con il Torino, stesso risultato di Udinese-Salernitana con i friuliani che, peraltro, hanno giocato tutta la ripresa in inferiorità numerica per l’espulsione di Perez.

Prima vittoria in campionato invece per il Sassuolo di Alessio Dionisi che ha superato per 1-0 il Lecce grazie ad un capolavoro del solito Domenico Berardi, sinistro al volo da fuori area e vittoria neroverde al Mapei Stadium.