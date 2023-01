Asciugatrice, l’opzione nascosta che ti stira tutto il bucato: lo sanno in pochi

Esiste un’opzione, sulla nostra asciugatrice, che permette di stirare tutti i panni. Ecco di quale si tratta.

Una delle operazioni che ci troviamo a dover fare almeno una volta a settimana è il lavaggio della biancheria, ma sono molte le persone che tendono a farlo anche una o più volte al giorno.

Subito dopo aver pulito i nostri indumenti, coperte, tessuti e via dicendo, dobbiamo subito metterli ad asciugare il prima possibile, in modo che non si formi umidità e che si possano riutilizzare subito.

Asciugatrice: ecco l’opzione che stira i panni

Questo però non sempre sembra essere facile. D’estate, e a volte anche in primavera, le cose sono più facili in quanto le temperature tendono a far si che mettendo su uno stendino all’esterno i nostri panni, questi si asciugano facilmente.

Ma non sempre il nostro bucato può essere steso all’esterno, per via delle condizioni atmosferiche e per questo motivo specie d’autunno e d’inverno ci ritroviamo a dover trovare dei modi per poterlo asciugare all’interno.

Questo potrebbe provocare umidità nella nostra stanza oltre che far avere un cattivo odore ai nostri panni, ma in molti evitano questo utilizzano un elettrodomestico che negli ultimi anni si sta diffondendo a macchia d’olio in tutte le case.

Stiamo parlando dell’asciugatrice, che tende ad assorbire nel suo cestello tutta l’umidità dei nostri indumenti e a renderli asciutti in modo da non doverli esporre all’esterno e poterli subito utilizzare.

Ma esiste un modo per far si che oltre ad asciugarli, la nostra asciugatrice può anche stirarli e si tratta di un’opzione che in molti non prendono in considerazione, oltre che ad altri accorgimenti.

Cosa bisogna azionare sul nostro elettrodomestico

In primis, però, bisogna non stressare i tessuti nella lavatrice e far si che la centrifuga non attorcigli i nostri capi d’abbigliamento e che l’acqua non sia in eccesso e quindi maggiore rispetto a quanto dovrebbe.

Inoltre, una volta inseriti i nostri panni nell’asciugatrice, dovremmo impostare il ciclo di asciugatura in base al tessuto che si va a mettere all’interno e solo in questo modo potremo avere un asciugatura perfetta.

Inoltre, possiamo anche impostare altre funzioni, come ad esempio l’opzione antipiega che si può trovare attorno alla manopola o sui tasti del nostro elettrodomestico oppure optando per l’immissione di vapore all’interno del cestello.

In questo modo, non caricando troppo l’asciugatrice, il vapore funzionerà come un ferro da stiro e tenderà a non far creare pieghe sui nostri panni e una volta asciugati potremo piegarli e riporli nell’armadio.

In questo modo, avremo risparmiato tanto tempo che potremo dedicare ad altre faccende domestiche e eviteremo anche di spendere energia elettrica per azionare il ferro da stiro e il consumo di acqua che inseriremo al suo interno.

Basta solo sapere quali sono le funzioni della propria asciugatrice e azionare quella migliore per avere una performance ottimale del nostro elettrodomestico oltre che avere panni non solo puliti e asciugati ma anche senza alcuna piega.

Qualora avete in casa un’asciugatrice, guardate se ci sono queste opzioni e provate questo metodo che fa risparmiare tantissimi soldi e tempo.