Artissima 2022, Anderson Tegon è uno dei digital artist più influenti del panorama artistico contemporaneo ed è stato invitato da Jaguar per interpretare con la sua istallazione l’evoluzione della casa automobilistica.

Un artista poliedrico e innovativo che ha saputo seguire il suo istinto e la sua passione per il digital imponendosi immediatamente nella scena artistica internazionale. Jaguar ha scelto lui e la sua arte immersiva per raccontare il futuro. Non si tratta di osservare, si tratta di immergersi ed essere parte di questa opera alchemica in continua evoluzione. Jaguar vuole proiettare il visitatore tramite questo progetto denominato ‘An Alchemic Experience’ nel futuro del suo luxury brand che, in realtà, è già qui.

Anderson Tegon interpreta il futuro per Jaguar

La fiera internazionale di arte contemporanea Artissima 2022 è alla sua 29esima edizione e dal 2019 Jaguar è partnership della fiera che quest’anno ha voluto puntare tutto sul concetto di trasformazione ed evoluzione.

Lo ha fatto invitando Anderson Tegon che ha creato un’installazione dove il visitatore può immergersi ed essere trasportato in una dimensione alternativa in continua evoluzione che ha la capacità di assorbire completamente chi entra.

La creazione artistica di Tegon è un tunnel immersivo che tramite suoni, luci, atmosfere notturne in cui nuance viola e blu avvolgono completamente l’ospite proiettandolo direttamente nel futuro.

Il Luxury brand ha scelto di rappresentare il proprio futuro tramite uno degli artisti digitali più competenti in circolazione per regalare un’esperienza unica ai visitatori. Tegon è riuscito a pieno a realizzare il desiderio di Jaguar e la potenza di questa istallazione è qualcosa di unico e che arriva dritto all’anima all’ospite.

Abbiamo chiesto al noto digital artist cosa volesse rappresentare con questa esperienza immersiva. Tegon ha affermato: “L’arte è la capacità di vedere più avanti e portare il visitatore con sé. È quello che ho voluto tradurre in quest’istallazione. Prendere le persone e accompagnarle nel mondo futuro di Jaguar sostituendo il concetto di potenza, che nelle auto è da sempre legata al rumore, evolvendolo alla profondità infinita dell’intensità”.

Chi è il digital artist del momento

Anderson Tegon nasce in Brasile nel 1985 ma è cresciuto in provincia di Venezia, dove tuttora la sua famiglia risiede. Prima di dedicarsi alla passione per l’arte digitale si è dedicato al basket, la sua prima grande passione, che ha coltivato con dedizione e sacrificio che, unite alla sua determinazione innata, lo hanno portato a livelli molto alti.

L’artista vede una stretta similitudine tra sport e arte dato che per entrambe è necessario vedere oltre e riuscire ad andare contro alle difficoltà che si presentano. Soltanto superandole è possibile, secondo Tegon, esprimere pienamente se stessi.

Ha viaggiato molto e ciò gli ha permesso di acquisire un bagaglio culturale importante e sfaccettato che ha aperto ancora di più la sua mente verso il diverso e soprattutto verso la libertà di espressione e di essere stessi senza indugi.

Attualmente è art director di Pepper’s Ghost collettivo di digital artist, ingegneri grafici, visual e video artisti e lights e sound designer, un insieme di professionisti che punta a coinvolgere emotivamente e fisicamente il visitatore in un’esperienza unica e personale.

L’idea di digital street art e di mostra immersiva sono oggi molto più conosciute e potenti grazie all’impegno e all’innovazione artistica di Tegon e dei suoi collaboratori.