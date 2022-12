Argentina-Croazia, probabili formazioni

Iniziano le semifinali in Qatar con l’Argentina di Scaloni che sfida la Croazia di Dalic in un match attesissimo tra due nazionali piene di talento ed esperienza.

Entrambe arrivano a questa sfida dopo aver lottato e vinto ai quarti di finale soltanto ai calci di rigore eliminando rispettivamente Olanda e Brasile.

L’altra semifinale si giocherà domani e sarà quella tra Marocco e Francia.



L’Argentina dopo un avvio complicato ha ritrovato compattezza e solidità in questo mondiale trascinata dal capitano Leo Messi, autore fin qui di un mondiale da potagonista.

L’Albiceleste parte con i favori del pronostico ma di fronte troverà i vice campioni del mondo in carica che in questo mondiale si sono confermati a livello altissimo nonostante qualche difficoltà.

La Croazia infatti ha eliminato un pò a sorpresa il Brasile al termine di una partita combattuta e nervosa nella quale però Modric e compagni non hanno mai mollato trovando il gol del pareggio al 116°.

Il protagonista della nazionale di Dalic è fin qui il portiere Livakovic che sta letteralmente trascinando la squadra guadagnandosi il “titolo” come uno dei migliori portieri di questo mondiale.

Argentina con il 4-3-3, Di Maria torna titolare

Scaloni dovrebbe rilanciare Angel Di Maria nell’undici titolare, l’Argentina avrà bisogno di qualità per superare la difesa croata e l’esterno della Juventus può essere una risorsa importante in una partita che almeno nella fase iniziale sarà bloccata.

Ancora panchina per Lautaro Martinez, davanti ci sarà Julian Alvarez che ormai si è guadagnato la titolarità con partite convincenti.

Tra i pali c’è Emiliano Martinez, la difesa a quattro è composta da Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico.

Nessun cambio in regia con De Paul ed Enzo Fernandez titolari alle spalle di Mac Allister, Di Maria e Messi. Davanti unica punta Julian Alvarez.

La Croazia conferma il 4-2-3-1, Kramaric unica punta

Non dovrebbero esserci cambi nell’undici croato, riflettori puntati ovviamente sul centriamo di altissima qualità con Brozovic, Modric e Kovacic.



Luka Modric insegue il sogno sfumato nel 2018, lui e Messi vogliono chiudere le loro straordinarie carriere con il titolo più importante e questa sera saranno i trascinatori delle rispettive nazionali.

In porta c’è ovviamente Livakovic, davanti a lui la linea difensiva a quattro formata da Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa.

A Modric, Brozovic e Kovacic il compito di dare i tempi di gioco alla squadra, davanti il tridente formato da Pasalic, Perisic e Kramaric.