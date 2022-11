Arabia Saudita-Messico, probabili formazioni

Si decide stasera il Gruppo C, finora uno dei più equilibrati del Mondiale con l’Arabia Saudita che sfida il Messico con il sogno ottavi di finale.

I ragazzi di Renard dopo la grande vittoria contro l’Argentina sono usciti sconfitti e con mille rimpianti dal match contro la Polonia ma oggi superando il Messico possono raggiungere le fasi ad eliminazione diretta.

Il Messico è invece appeso ad un filo, Lozano e compagni devono vincere e sperare di ricevere buone notizie dal match tra Polonia ed Argentina.



L’Arabia Saudita è fin qui una delle grandi sorprese di questo mondiale ed oggi con una vittoria potrebbe accedere agli ottavi di finale del campionato del mondo.

Renard fin qui ha stupito tutti dando alla sua Arabia Saudita un’identità ben precisa ed ottenendo risultati difficile da pronosticare e soprattutto storici per tutto il paese.

Al momento gli arabi sono terzi nel gruppo C con tre punti, come l’Argentina e a meno uno dal primo posto occupato dalla Polonia.

La squadra oggi dovrà mettere in campo la solita personalità con l’obiettivo di superare il Messico ed andarsi a giocare le proprie chance nella fase ad eliminazione diretta.

Il Messico è invece una delle squadre che ha deluso i più fino a questo momento con ancora zero gol fatti ed una fase offensiva che fatica ad imporsi sulle avversarie.

La squadra di Martino oggi si gioca il tutto per tutto, serve una vittoria per conquistarsi gli ottavi.

Arabia Saudita con il classico 4-3-3, Al-Dawsari in attacco

Renard schiera la stessa formazione che ha convinto nelle precendeti uscite con il numero 10 che si muoverà su tutto il fronte offensivo cercando di non dare punti di riferimento alla difesa messicana.



Tra i pali c’è Al Owais, difesa a quattro composta da Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi e Al-Ghannam.

In mediana pronti Al-Abed, Al-Najei e Kanno che giocheranno in appoggio delle punte Al-Buraikan, Al-ShehriS e Al-Dawsari.

Messico con Jimenez punta centrale nel 4-3-3

Servirà alzare il ritmo e provare a dominare la sfida al centrocampo, il Messico arriva alla sfida finale con l’Arabia Saudita per riscattarsi dopo due partite non esattamente esaltanti.

Tra i pali ovviamente Ochoa, J. Sanchez, Montes, Moreno e Gallardo saranno i quattro difensori.

Herrera, E. Alvarez e Chavez a centrocampo dietro al tridente formato da Lozano, Jimenez e Vega.

La partita si giocherà alle 20 italiane in contemporanea con il match ta Polonia ed Argentina e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.