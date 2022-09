Arabia Saudita: il principe ereditario è stato nominato primo ministro

In Arabia Saudita questa decisione riconosce legalmente una posizione che Mohamed Bin Salmán esercitava già da anni nella pratica.

Questa posizione garantisce al principe ereditario l’immunità negli Stati Uniti prima del processo per l’omicidio di Khashoggi. Martedì, il re dell’Arabia Saudita Salman Bin Abulaziz al Saud ha scioccato il mondo nominando il potente principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman primo ministro del paese, una posizione tradizionalmente ricoperta dal monarca, come parte di un parziale scossone del governo annunciato per decreto.

Mohamed Bin Salmán ora ha l’immunita e non potrà essere più ‘toccato’

La mossa insolita è stata ampiamente interpretata come un gesto per riflettere legalmente un ruolo che bin Salman svolge da anni senza ricoprire formalmente l’incarico. Re Salmán, che sulla carta aveva ricoperto l’incarico fino ad ora, rimane a 86 anni come capo di stato.

Ma il decreto pone suo figlio Bin Salmán, che dal 2017 è il primo in fila per succedere, ufficialmente alla guida dell’Esecutivo, lasciandolo in una posizione ancora più forte per salire al trono alla morte del padre. “Si tratta di uno sviluppo davvero significativo: il suo potere de facto all’interno della sfera amministrativa [del regno], che deriva dal suo rango reale di principe ereditario, è stato ora formalizzato in potere de jure come capo del governo”, afferma Umer Karim, un esperto di politica saudita dell’Università di Birmingham.

“Questo regolarizza ulteriormente la sua autorità come volto dello stato saudita”, aggiunge. Cinzia Bianco, ricercatrice del Golfo presso il Consiglio europeo per le relazioni estere, concorda sul fatto che la nomina consenta di normalizzare un’anomalia amministrativa. “La nomina segna un allontanamento dall’ortodossia nella politica saudita, dal momento che il re di solito detiene quella posizione.

È una formalizzazione di un ruolo che Bin Salmán aveva già interpretato, e ora lo converte de iure in ciò che già era de facto”, sottolinea.Bin Salmán, che ha compiuto 37 anni ad agosto, è stato nominato Ministro della Difesa nel 2015, carica di enorme peso nel regno e da cui ha supervisionato l’operazione militare che il suo Paese ha condotto in Yemen a capo di una coalizione internazionale responsabile di gravi guerre crimini.

Da quando ha preso il potere due anni dopo, già come principe ereditario e dopo un’epurazione dell’élite statale, Bin Salmán ha promosso un programma di riforme economiche e sociali moderate nel paese, molto conservatore e dipendente dalle entrate del governo petrolifero, ma ha governato con pugno di ferro e senza tollerare alcuna opposizione.

Bin Salman è stato anche ritenuto responsabile dagli Stati Uniti per l’omicidio del critico giornalista saudita Jamal Khashoggi a Istanbul nel 2018. In effetti, il momento di elevare Bin Salmán a primo ministro ha sollevato sospetti tra attivisti e gruppi per i diritti umani perché il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dovrebbe emettere la sua opinione la prossima settimana sull’esistenza o meno del principe ereditario.

Gli USA hanno alcuni procedimenti aperti contro di lui, compreso un processo per l’omicidio di Khashoggi

Gli USA hanno alcuni procedimenti aperti contro di lui, compreso un processo per l’omicidio di Khashoggi, gode dell’immunità sovrana. Washington ha tradizionalmente limitato l’immunità ai capi di stato, di governo e dei ministri degli esteri, secondo un rapporto pubblicato di recente dall’esperto di diritto internazionale William S. Dodge, quindi ora il Saudita sarebbe sicuramente coperto.

“La nomina ha anche un motivo pratico”, dice Bianco. “In qualità di capo del governo, ora non dovrebbe esserci ambiguità per il Dipartimento di Stato americano nel dichiarare che, in effetti, Bin Salmán gode dell’immunità sovrana e non può essere processato. Questo appuntamento potrebbe essere il preludio di un atteso viaggio [suo] negli Stati Uniti”, anticipa. Diversi analisti sauditi hanno escluso che la decisione sia correlata allo stato di salute del re Salman, che quest’anno ha dovuto essere ricoverato due volte.

E in questo senso, la nomina rappresenta una mossa insolita che non si vedeva dagli anni ’50, quando l’allora principe ereditario Faisal Al Saud fu primo ministro durante il regno di suo fratello re Saud, al quale in seguito successe. A livello politico, non si prevede che la riconfigurazione del governo porterà a cambiamenti nel regno, ma la formalizzazione di Bin Salmán come primo ministro consentirà di risolvere alcuni problemi di protocollo incontrati in precedenza.

“Questo ti consente di essere in condizioni amministrative paritarie con gli altri capi di governo durante le tue visite all’estero e su piattaforme internazionali. In precedenza, era solo il ministro della Difesa, che a volte creava problemi”, osserva Karim. La riorganizzazione del governo, invece, non ha interessato la maggior parte dei ministeri più importanti del Paese, come quello degli Affari Esteri, dell’Interno, delle Finanze e dell’Energia, quest’ultimo occupato da Abdulaziz Bin Salmán, fratello del principe ereditario.