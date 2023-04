Appendi un sacchetto di acqua in casa, rimarrai sorpreso da quel che accade

Per quanto possa sembrare assurdo, un sacchetto di acqua appeso dentro casa può aiutare a risolvere un problema piuttosto comune, sia in primavera, che in estate, che innervosisce tutti quanti noi.

Nonostante si voglia portare tutto il rispetto per questi animali e per tutti gli insetti del mondo, è impossibile farlo davvero fino in fondo.

La loro presenza in casa infastidisce sia perché ci ronzano attorno in maniera insistente, sia perché si poggiano sul cibo e lo contaminano con i batteri.

Insomma alla fine scacciarli via senza ucciderli è impossibile per chiunque, si finisce per cedere alla violenza e basta. In realtà se si vuole evitare di ricorrere ai metodi forti, si può provare a mettere in pratica una tecnica economica, tra l’altro provata dalla scienza. Ecco di cosa si tratta.

Come preparare il sacchetto anti mosche, zanzare e insetti

Il rimedio che segue funziona davvero. Un sacchetto di acqua in casa può scacciare le moschee e qualsiasi altro insetto evitando che questi entrino nell’ambiente domestico e facciano da padroni. Vediamo come preparare il trucchetto furbo e intelligente, che funge da repellente senza usare prodotti chimici pericolosi.

Serve un sacchetto per alimenti trasparente, di quelli per il congelatore o per il frigorifero. Poi del sale da cucina, un po’ di limone, delle monete o dell’alluminio e ovviamente dell’acqua.

Dopo aver procurato tutto il materiale necessario si versa il sale insieme al limone dentro l’acqua quindi all’interno del sacchetto e poi si mettono dentro delle palline di alluminio o delle monete. Il sacchetto va sigillato per bene per evitare che l’acqua fuoriesca con il movimento.

Appendere il sacchetto con l’acqua e le monete dentro serve ad allontanare le mosche, ecco perché

Una volta fatto si appende il sacchetto pieno di acqua, dove si vuole, per esempio davanti la porta, sulla soglia di una finestra, sotto il gazebo. Ciò che conta è che sul sacchetto arrivi della luce diretta che crea i riflessi fastidiosi per le mosche.

Il rimedio funziona semplicemente perché la vista delle mosche è diversa da quella dell’uomo. Loro sono molto più sensibili agli abbagli di luce, di conseguenza evitano tutte le zone dove i riflessi fastidiosi possono metterle in pericolo.

Le monete che vengono inserite dentro il sacchetto nell’acqua una volta colpite dai raggi del vanno a creare quei fasci di luce fastidiosissimi che le tengono ben lontane da casa. Mentre per quanto riguarda il sale e il limone questi si aggiungono perché mantengono le monete luminose e quindi creano molto più facilmente i riflessi luminosi.

Una volta provato e scoperto questo metodo, diventerà impossibile farne a meno.