Antonella Clerici si schiera dalla parte di Benedetta Rossi e sbotta: “Avete stancato”

La conduttrice di È sempre mezzogiorno si è sfogata durante la diretta. Antonella Clerici ha espresso solidarietà per Benedetta Rossi. La food blogger e volto di Food Network ieri ha infatti pubblicato un video in cui ha usato parole molto dure nei confronti di alcuni detrattori della sua community. Il volto Rai ha quindi preso posizione, andando contro a quelli che ha definito “gastrofighetti”.

Non ci sta, Antonella Clerici, e si schiera con decisione dalla parte di Benedetta Rossi, star di Food Network, che ieri si è scagliata con forza verso alcuni commentatori del suo profilo che hanno usato parole particolarmente dure nei confronti della sua community. Anche la conduttrice non ci è andata giù leggera, bollando tali persone come “gastrofighetti“, raccontando la sua esperienza personale al riguardo, relativa in particolare al periodo della sua conduzione del Festival di Sanremo.

La conduttrice Antonella Clerici si schiera con Benedetta Rossi contro quelli che lei definisce “gastrofighetti” e racconta la sua esperienza al riguardo

Ieri il video contrito e sentito di Benedetta Rossi ha fatto il giro del web, facendo molto discutere per le parole che ha usato e per quanto le è accaduto. Oggi, arriva il supporto di Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, programma culinario di Rai1 e storica padrona di casa della trasmissione “cult” La prova del cuoco.

La presentatrice tv ha voluto dire la sua, in quanto si tratta di un argomento che la colpisce particolarmente, visto che ha subito un trattamento del genere lei stessa anni fa, ai tempi della sua conduzione del Festival di Sanremo, nel 2010.

“Come ha detto bene Francesco Canino i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob” ha esordito Clerici, che ha poi dato l’affondo finale. “E un’altra cosa, quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo” ha rivelato.

“Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito” ha quindi concluso con decisione Antonella.

Benedetta Rossi e il video-sfogo di ieri diventato virale sul web e i social

Ieri un video-sfogo della di solito dolce e sorridente Benedetta Rossi, star di Food Network e Fatto in casa per voi ha fatto il giro del web e dei social, diventando in breve tempo virale.

A scatenare la reazione degli utenti, le parole della foodblogger e volto tv, che si è sfogata con i suoi follower per quello che è accaduto alle persone della sua community, colpite da una valanga di critiche.

“Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento” ha esordito Benedetta, che ad un certo punto, probabilmente dalla frustrazione, è scoppiata anche in lacrime.

“Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni… C’è modo e modo di farlo” ha scritto nella didascalia al video la protagonista di Fatto in casa per voi.

A scatenare le critiche di alcuni utenti, la semplicità della sua cucina, ritenuta certe volte eccessiva, e i suoi fan, che non vengono ritenuti abbastanza “preparati”, secondo una “frangia” di amanti della tavola.

A sostenerla, tuttavia, proprio Antonella Clerici, che già ieri le aveva mandato un messaggio sui social per farle coraggio, suggerendole di far “crepare d’invidia i radical chic”, i quali vorrebbero in realtà avere il suo seguito, essendo molto amata.