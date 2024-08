Si tratta della seconda volta in cui Radiotaxi non avrebbe consentito ai tassisti soci di accettare chiamate – nel momento in cui si registra una chiamata produttiva eccedente – provenienti da piattaforme terze senza passare per la piattaforma ItTaxi.

Oltre alla multa, è stata impostata una penalità di mora per ogni giorno di inottemperanza. Il Codacons ha accolto positivamente la sanzione, sottolineando gli effetti negativi sulla disponibilità dei taxi a Roma e criticando l’aumento delle tariffe deciso dal Comune.

Antitrust, multa di oltre 140mila euro a Radiotaxi 3570 “per inottemperanza”

Il Codacons ha accolto positivamente la sanzione, sottolineando che le azioni scorrette delle cooperative dei taxi hanno un impatto diretto sul servizio di trasporto pubblico e danneggiano gli utenti finali. Tuttavia, l’associazione dei consumatori ha anche evidenziato un paradosso che si verifica nella capitale: mentre l’Antitrust sanziona le cooperative dei taxi, il Comune premia queste stesse cooperative con pesanti aumenti tariffari.

Cos’è l’interoperabilità e come funziona

L’interoperabilità è la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare e scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti. Questo avviene in maniera più o meno completa e priva di errori, con affidabilità e ottimizzazione delle risorse. Nel contesto delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, l’interoperabilità è fondamentale per garantire che i vari componenti delle piattaforme possano interagire tra loro e con i servizi esterni, come la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e la Piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND). Detto in soldoni, significa che queste piattaforme devono essere in grado di scambiare dati e funzionare insieme senza problemi, consentendo una gestione più efficiente dei contratti pubblici e la piena digitalizzazione del processo.