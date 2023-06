Anthurium, una sola bustina ogni mese basterà per far esplodere un sacco di fiori

Vuoi un Anthurium con un sacco di fiori? Devi procurati questa bustina: se la utilizzi ogni mese avrai una spettacolare fioritura.

Se vuoi un Anthurium sempre fiorito devi utilizzare questa tecnica che solo gli esperti pollici verdi conoscono: in questo modo nasceranno un sacco di fiori.

Anthurium, caratteristiche di questa splendida pianta d’appartamento

L’Anthurium è una splendida pianta che si adatta perfettamente a tutti gli ambienti, anche ad un appartamento, se sappiamo prendercene cura nel modo giusto.

Non richiede particolari attenzioni questa pianta da interno che con i suoi fiori colorati illumina e colora la tua casa. A proposito di fiori, sai che l’Anthurium può fiorire anche tutto l’anno? Ovviamente devi mettere in pratica alcune tecniche affinché il processo della fioritura possa avvenire.

Per esempio, presta attenzione al luogo in cui collochi la tua pianta. L’Anthurium, che è originario della giungla tropicale, è piuttosto esigente in termini di umidità ambientale.

Anche se è una pianta fiorifera, d’improvviso può smettere di esserlo. Perché l’Anthurium non fiorisce più? Una delle risposte è questa: tutta colpa della mancanza di giusta umidità nell’ambiente.

Talvolta, per assicurare la fioritura, è necessario anche fertilizzare il suo terreno. Non devono mai mancare alla pianta i giusti nutrienti che sono fondamentali per farla crescere forte e sana.

Se anche tu vuoi un Anthurium con un sacco di fiori, continua allora la lettura. Oggi scoprirai come una sola bustina può salvare la tua pianta e farla esplodere di fiori.

La tecnica perfetta per un Anthurium con un sacco di fiori

Prendersi cura di un Anthurium non è molto complicato. È necessario però conoscere perfettamente le caratteristiche di questa pianta che, pur essendo per natura molto fiorifera, può smettere da un momento all’altro di cacciare fiori.

Come mai? Non è sempre colpa della mancanza di umidità, della scarsa irrigazione o del luogo in cui collochiamo la nostra pianta. Se hai studiato le caratteristiche dell’Anthurium, saprai che ha bisogno della giusta umidità per sopravvivere essendo una pianta di origine tropicale.

Saprai anche che vuole tanta luce ma non i raggi diretti del sole che bruciano foglie e radici. Infine, sarai anche a conoscenza del fatto che non richiede troppa acqua. Se di queste informazioni eri già al corrente e quindi credi di esserti preso cura nel modo giusto della pianta, ma il tuo Anthurium non fiorisce ugualmente, allora c’è un altro problema: la tua pianta è carente in nutrienti necessari.

Come risolvere il problema? Con un fertilizzante naturale! Oggi ti sveleremo il segreto che solo i pollici verdi più esperti conoscono. Se usi questa bustina ogni mese, avrai un Anthurium con un sacco di fiori!

Ma una bustina di cosa ti serve per fertilizzare il terreno? Te lo diciamo subito: parliamo delle bustine di tè. Come le utilizzi? Puoi ricorrere a due tecniche. La prima consiste nell’interrare direttamente le bustine, che sono biodegradabili, nel terreno della tua pianta e procedere con l’irrigazione.

La seconda invece, consiste nell’aprire le bustine di tè e ricavare la spezia contenuta al loro interno e spargerla nel terreno del tuo Anthurium. Innaffia poi il substrato della tua pianta normalmente.

Ecco il tuo fertilizzante organico che puoi usare una volta al mese. Il tè contiene il tannino, una sostanza che abbassa il pH del terreno rendendo più acido e adatto alla fioritura.

Un Anthurium ben nutrito, è un Anthurium con un sacco di fiori. Le bustine di tè le puoi utilizzare anche per fertilizzare il terreno di altre piante ma non solo. Sai che esse sono anche un repellente per gli insetti? Appendile in giardino e goditi l’estate senza il pensiero di dover combattere con mosche e zanzare che con il caldo arrivano a infestare i nostri giardini.