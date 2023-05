Anthurium super fiorito: come coltivarlo in acqua se lo vuoi rigoglioso per anni

Anthurium super fiorito? Allora inizia a coltivarlo in acqua! Se lo vuoi rigoglioso per anni, segui questi consigli.

Il tuo Anthurium fa fatica a fiorire? Devi allora iniziare a coltivarlo in maniera diversa. Per avere tanti fiori, mettilo nell’acqua! Ecco la tecnica che sicuramente non conosci.

Come avere un Anthurium super fiorito

L’Anthurium è una pianta bellissima che si adatta anche alla vita da appartamento ad una condizione però: che riceva le giuste cure e le giuste attenzioni.

Per quanto sia una tipologia di pianta che non richiede molto lavoro da parte di chi l’acquista, bisogna comunque prendersene cura per evitare che sfiorisca o che appassisca in poco tempo.

Se anche tu stai riscontrando una problematica piuttosto comune, cioè che il tuo Anthurium non fiorisce, continua a leggere questo articolo. Oggi ti sveleremo la soluzione ideale per fare in modo che la tua pianta fiorisca tutto l’anno. Conosci la tecnica dell’acqua? Solo pochissime persone sanno di che cosa stiamo parlando.

Se segui anche tu questi consigli avrai un Anthurium super fiorito per oltre 12 mesi. Ecco a te tutte le raccomandazioni per prenderti cura di questa pianta bellissima che fatica però a fiorire.

La tecnica della coltivazione in acqua

Una pianta bellissima e apparentemente semplice da gestire, che si adatta tra l’altro anche alla vita da appartamento, è l’Anthurium.

Sicuramente, essa attira l’attenzione per le sue foglie dalla forma particolare e dai colori accesi. Ti renderai da solo conto che il tuo Anthurium sta soffrendo se le stesse foglie rosse e verdi inizieranno a mostrare una patina gialla.

Che cosa sta succedendo in questo caso al tuo Anthurium? Senza dubbio starà appassendo e certamente non riuscirà a raggiungere lo stato di fioritura. Come risolvere questo inconveniente? E soprattutto, come fare in modo di avere un Anthurium super fiorito? Lo scopriamo oggi.

Tu conosci la tecnica della coltivazione in acqua? È proprio questa che salverà la tua splendida pianta. Per mettere in pratica questa metodica dovrai pulire bene le radici del tuo Anthurium togliendo anche eventuali foglie secche in prossimità dello stelo.

Dopo aver fatto questo passaggio, devi procurarti una spugna – di quelle che di solito trovi facilmente dai fiorai – e con l’aiuto di una forbice la fori proprio al centro, creando un buco abbastanza grande da contenere le radici del tuo Anthurium.

Riponi poi questa spugna con all’interno le radici della tua pianta dentro un vaso trasparente che riempirai di acqua fino a coprire totalmente la spugna con le radici. Posiziona la tua pianta in un luogo asciutto e luminoso ma non a contatto diretto con i raggi solari ed innaffiala in maniera adeguata.

Dopo tre mesi vedrai qualcosa di incredibile: il tuo Anthurium sarà super fiorito e lo spettacolo straordinario ed incredibile della fioritura ti terrà compagnia per un anno intero! Questa è la tecnica particolare utilizzata anche dai fiorai per garantire lunga vita all’Anthurium. La pianta in questione è particolare per quanto non richieda cure specifiche.

Ci sono dei suggerimenti che possiamo darti per aiutarti a prenderti cura nel miglior modo possibile del tuo Anthurium. Il primo consiglio di cui devi fare assolutamente tesoro riguarda l’irrigazione. A differenza di tante altre piante da appartamento, l’Anthurium ha bisogno di essere innaffiato in maniera moderata, all’incirca due o tre volte a settimana.

Ricorda che un’irrigazione eccessiva finirà solo per danneggiare le radici e le foglie che diventeranno immediatamente gialle e secche. Stesso discorso se ci si dimentica invece di innaffiarle: in questo caso le foglie diventeranno di un verde scolorito e molto deboli.

Se hai dimenticato di innaffiare il tuo Anthurium per qualche giorno, puoi rimediare in questo modo: metti le radici della tua pianta in ammollo nell’acqua a temperatura ambiente per un’ora. Vedrai che la pianta si riprenderà.

Per quanto riguarda la fertilizzazione, ti suggeriamo di non utilizzare nessun prodotto artificiale o chimico. L’Anthurium riesce a sopravvivere perfettamente se l’innaffi nel modo opportuno. Prediligi un ambiente ombroso per almeno due settimane dal momento in cui metti le radici in acqua.

Trascorso questo arco temporale, sposta la tua pianta in una zona luminosa ma non a contatto diretto col sole. Se credi che necessiti di essere concimata, ti consigliamo di utilizzare allora il letame, un ingrediente naturale che fornirà alla tua pianta tutti i nutrienti necessari per poter vivere a lungo.

Con questi semplici suggerimenti sicuramente sarai in grado anche tu di garantire lunga vita al tuo Anthurium. Se sperimenti poi la tecnica di coltivazione in acqua, ti garantiamo che sarà super fiorito il tuo Anthurium. Basta solo prestare attenzione alle esigenze di questa pianta che anche se è semplice da curare, necessita ugualmente di tanti accorgimenti.