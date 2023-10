Ancora sole e caldo estivo in Italia: ecco l’anticiclone Apollo

Continua il sole e il caldo fuori stagione in Italia. Aumento delle temperature su tutto lo Stivale a causa dell’anticiclone Apollo.

Weekend fuori stagione sotto l’ombrellone in tanti lidi italiani. L’estate sembra non voler lasciare il nostro Paese, che dopo Caronte abbraccia l’anticiclone Apollo. Bel tempo e cieli sereni in tutta la Penisola in questo inizio ottobre, mentre un milione di italiani si metteranno in viaggio nelle prossime settimane complice il clima favorevole.

Torna il caldo in Italia, l’anticiclone Apollo rimanda ancora la fine dell’estate

Aumentano le temperature in Italia, anche a ottobre, almeno per la prima settimana. Un ritorno del caldo africano atteso dagli esperti, che porterà di fatto gli italiani a mettersi in viaggio anche nel primo mese di autunno. Saranno oltre un milioni i viaggiatori nelle prossime settimane; una scelta derivante sicuramente dal bel tempo fuori stagione e dalle temperature che hanno permesso a tantissimi nel corso di questo weekend di riversarsi ancora al mare. E’ successo su tutta la Penisola, con il Sud che ha fatto segnare – eccezion fatta per qualche acquazzone sparso – le temperature più alte e i lidi ancora pieni di turisti.

Il caldo non sembra avere intenzione di lasciare il Paese, e stavolta sullo Stivale dopo Caronte si è abbattuto Apollo. L’anticiclone garantirà temperature alte – esclusa qualche nube in Triveneto, sulle coste adriatiche e sul Mar Tirreno meridionale – con valori massimi in aumento nei prossimi giorni.

Si toccano livelli estivi, in aumento rispetto agli ultimi giorni caratterizzati comunque da caldo, fino alla giornata di oggi. Su tutta Italia il cielo è stato sereno nel weekend, tranne qualche nube di passaggio e qualche vento debole a Nord. Il calo termico arriverà al Nord solo il prossimo mercoledì, mentre qualche temporale si vedrà in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dopodiché ancora anticiclone.

Le previsioni da Nord a Sud

Secondo gli esperti dunque, nelle prossime ore sono attese giornate soleggiate anche al Nord. Le regioni settentrionali potranno godere ancora di un cielo sereno a parte qualche nuvola con valori massimi in leggero aumento. Anche di notte il copione non cambia. La temperatura dovrebbe salire nelle principali città fino ai 26 gradi, a Milano si va da un minimo di 15 a un massimo di 27 gradi, così come a Torino (da 16 a 26 gradi).

Per quanto riguarda la Sardegna e il Centro Italia, la situazione rimane simile al settentrione. Alcune nubi, passeggere, si abbatteranno sulle coste adriatiche, poi le temperature aumenteranno fino ai 31 gradi. La città poi fresca invece sarà Campobasso, con una massima di 23 gradi. Seguono invece Roma, dove le temperature potranno arrivare fino ai 29 gradi, Firenze, con una massima addirittura di 31 gradi; sui quadranti settentrionali è atteso invece vento debole.

Al Sud e in Sicilia persiste il bel tempo. Sulle coste tirreniche in mattinata si assisterà a qualche fenomene di nubi sparse, poi il bel tempo tornerà con venti deboli e mari poco mossi. Le temperature massime a Napoli e a Palermo, rispettivamente 29 e 26 gradi. Potenza invece il capoluogo più fresco, con una massima di 22 gradi e una minima di 10 gradi.