Il primo torneo del Grande Slam stagionale, gli Australian Open, non è andato come ci si augurava per i tennisti italiani. A una settimana dall’inizio (e con ancora sette giorni di gara davanti), sono stati eliminati tutti gli azzurri, per ultimo Jannik Sinner, sconfitto per 3-1 agli ottavi da Stefanos Tsitsipas, quarto al mondo e terza testa di serie del tabellone.

L’altoatesino era l’ultimo, dicevamo, rimasto a difendere la bandiera italiana. Matteo Berrettini, che l’anno scorso era arrivato fino alle semifinali raggiungendo l’ennesimo record per il tennis di casa nostra, è stato eliminato nel primo turno da Andy Murray, esattamente come Fabio Fognini, il giovane (e proveniente dalle qualificazioni) Mattia Bellucci e Lorenzo Musetti. Lorenzo Sonego, invece, è stato fatto fuori, ai trentaduesimi, da Hubert Hurkacz al quinto set. Ma è finita l’avventura a Melbourne anche del campione in carica, Rafa Nadal, mentre prosegue quella di Novak Djokovic, il più vincente di sempre sul cemento australiano.

Australian Open, anche Sinner è stato eliminato: l’avventura dell’altoatesino termina agli ottavi contro Tsitsipas

Dopo oltre quattro ore di match, anche l’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open, il primo Grande Slam stagionale, è finita. L’altoatesino, numero 16 al mondo, ha ceduto al greco Stefanos Tsitsipas, quarto nel ranking Atp e terza testa di serie del torneo, per 3-2 (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3).