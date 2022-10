“Amore mio, ti amo”, la dolcissima dedica di Michelle Hunziker | FOTO

By

Michelle Hunziker col cuore felice. La conduttrice non potrebbe essere più contenta. La bella svizzera non si trattiene più e lo urla a tutta Italia. Arriva la dolcissima foto che fa impazzire di emozione tutti.

La bella conduttrice svizzera è follemente innamorata e lo dichiara davanti a tutto il mondo. La foto social fa il giro del web ed emoziona tutti.

Michelle Hunziker innamorata pazza

La famosa conduttrice svizzera, volto noto di Striscia la notizia, ha il cuore che le scoppia di gioia. La sua emozione l’ha voluta condividere con la sua schiera di seguitori che, come sappiamo, sono tantissimi.

Michelle è il volto noto della televisione italiana da ormai tantissimi anni. Con il suo sorriso sempre meraviglioso, con la sua ironia e la sua solarità, ha conquistato tutta Italia ma non solo, anche in Germania e in Svizzera, la sua terra d’origine, è famosissima.

Nel nostro bel Paese è passata sicuramente agli onori della cronaca rosa non soltanto per il suo talento e per la sua bravura nel suo settore, quello della conduzione, ma anche per la sua vita sentimentale.

La relazione prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi, ha fatto parlare tutto il mondo. Di recente è stata protagonista di un nuovo gossip: fidanzatasi con Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello 14, sembrava che il loro amore fosse per sempre e invece è terminato bruscamente, in maniera improvvisa.

Si è parlato però nelle scorse settimane, di un riavvicinamento al suo ex, per la gioia di molti. Intanto, mentre le chiacchiere e i gossip si fanno più insistenti, la conduttrice, che cerca sempre di mantenere il suo privato riservato, stupisce tutti con una foto che fa scoppiare il cuore di gioia: è innamorata e ora ha deciso di urlarlo a tutta Italia.

Lo scatto della conduttrice emoziona il web

Michelle Hunziker non potrebbe essere più serena. Sta vivendo un momento che è per lei fantastico. Tra qualche mese diventerà nonna dato che sua figlia Aurora è in dolce attesa di un maschietto e si prepara dunque a vivere una nuova e straordinaria avventura.

Sui social però ha sconvolto tutti con uno scatto che ha dell’incredibile: è innamorata pazza e urla il suo amore a tutta Italia. Il destinatario non è però l’ex marito Tomaso Trussardi, anche se sembra che i due siano sulla buona strada per la riappacificazione, ma la sua bellissima Sole.

La bimba è nata dal suo matrimonio con l’imprenditore di moda. Il 10 ottobre la piccola ha compiuto 9 anni e per l’occasione i genitori si sono riuniti e hanno organizzato per lei una splendida festa. Ospite del party anche Aurora Ramazzotti con il pancino in bella vista che si è detta felicissima di poter trascorrere del tempo con la sua sorellina, presto zia.

Sole e Michelle sono legatissime. Le due si somigliano tanto. Anche la piccola signorina, come mamma Michelle, è biondissima e ha un sorriso smagliante. La conduttrice svizzera ha voluto ricordare questo giorno speciale scattando alcune fotografie e condividendole anche con i suoi seguitori.

Uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Nella foto che ha fatto il giro del web si vede Michelle indossare un maglione rosa, felicissima, mentre guarda con gli innamorati e sognanti la sua meravigliosa bambina. Accanto a lei, l’ex marito Tomaso Trussardi.

Questa la didascalia che troviamo a corredo della foto:

“Il sole nel cuore… Ti amo amore mio”.

Lo scatto è meraviglioso. I fan hanno potuto vedere finalmente la famiglia riunita. Tutti sono al settimo cielo per la conduttrice e gli utenti social sperano tanto che lei e Tomaso possono davvero ritornare ad essere una famiglia.