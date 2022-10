Amici, Maria stravolge tutti i piani: mai successo in 20 anni di storia

Amici, la famosa conduttrice Mediaset stravolge tutta la scaletta del programma: non era mai successa una cosa del genere prima d’ora nella famosa trasmissione di Canale 5.

Colpo di scena nella scuola più famosa d'Italia. Ad Amici, Maria De Filippi decide di cambiare tutto.

È iniziata ormai da qualche settimana l’edizione 2022/2023 di Amici di Maria De Filippi. La regina di Mediaset, Queen Mary, come è stata soprannominata dai suoi affezionatissimi fan, è ritornata alla conduzione del talent show che da anni forma talenti e li lancia, con successo, nel mondo dell’arte.

La classe che si è formata da poco sta facendo già discutere il pubblico. C’è chi è più amato, chi è considerato più discolo e ribelle e chi invece pacato e tranquillo. Tutti i giovani che hanno ottenuto il fatidico banco, però, hanno una caratteristica che li accomuna: il talento.

Maria De Filippi generalmente ogni anno modifica o perfeziona il format che di per sé però si presenta sempre come perfetto tanto da convincere i telespettatori a guardarlo per oltre 7 mesi. Quello che ha fatto però quest’anno la moglie di Maurizio Costano è davvero incredibile. La bella conduttrice pavese stravolge tutti i piani, non era mai accaduto in 20 anni di storia del talent.

Ha introdotto il cosiddetto "banco del pubblico" che lo ha ottenuto Asia Bigolin. Ma procediamo con ordine.

Nelle scorse ore è stata registrata la puntata che i telespettatori potranno vedere domenica pomeriggio su Canale 5. Come gli affezionati della trasmissione mariana hanno potuto notare, nell'ultimo daytime il professore Raimondo Todaro ha messo in discussione la presenza nella scuola della sua ballerina, Asia Bigolin.

Nelle scorse ore è stata registrata la puntata che i telespettatori potranno vedere domenica pomeriggio su Canale 5. Come gli affezionati della trasmissione mariana hanno potuto notare, nell’ultimo daytime il professore Raimondo Todaro ha messo in discussione la presenza nella scuola della sua ballerina, Asia Bigolin.

La giovane non è reputata più dal maestro all’altezza delle aspettative iniziali. Sebbene di lei si dica che abbia la tecnica e il talento, dal punto di vista emozionale non riesce a colpire nessuno, nemmeno più l’insegnante che l’ha scelta qualche settimana fa, per averla nel suo team.

Ecco dunque che il professore di latino americano sorprende tutti facendo entrare, per una settimana (almeno per ora) nella scuola, un’altra ballerina, Claudia Bentrovato, fidanzata di un altro ex allievo di amici, Samuel Barbetta.

Secondo alcune anticipazioni che si possono leggere sui social, Claudia entrerà a far parte della scuola di Amici conquistando il banco di Asia mentre quest’ultima non sarà più nel team di Raimondo Todaro. Lei ha ottenuto però il cosiddetto “banco del pubblico” che è una novità incredibile che mai si era verificata nella scuola.

Che cosa vuol dire? Significa che saranno i telespettatori da casa a decidere se la ballerina potrà rimanere o meno nella Accademia. Nel frattempo, Asia sarà allieva dei professionisti e non più di Raimondo.

Insomma, una novità inattesa che lascia tutti di stucco. Nessuno sapeva infatti di questa nuova opportunità data ai ragazzi e al pubblico che, dopo tanto tempo, torna finalmente ad avere potere decisionale. Proprio dai telespettatori dipenderà ora il destino di Asia: la ballerina rimarrà nella scuola o verrà fatta fuori?