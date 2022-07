Amici, l’amatissima coppia del talent spiazza tutti: spunta il bebè | “Non vediamo l’ora”

Proprio loro catturati in scene tenerissime con il piccolo bebè, creando caos e aspettative alte ai loro affezionatissimi fan.

Circa due mesi fa, si è concluso il talent show più amato dai telespettatori italiani, targato Mediaset, rendendo tristi e fiduciosi tutti i fan del programma, i quali attendono con ansia notizie di una nuova edizione.

È, infatti, arrivata la notizia che farà gioire tutti i seguaci dei cantanti, dei ballerini e soprattutto di Maria De Filippi e di tutti gli insegnanti del programma. Tra poco più di due mesi ci sarà la nuova edizione!

La data per adesso fissata per le nuove puntate del talent show è fissata al 18 settembre 2022 data nella quale una nuova classe di talenti si formerà sul palco di Amici 22 dando spazio ai brillanti giovani ragazzi che ne faranno parte. Ma se gli alunni della scuola di artisti cambiano di continuo, ciò che rimane uguale è l’amore tra due personaggi iconici del programma.

L’insegnante di “Amici” che fa sognare i fan

Non molto tempo fa, tra i post dell’insegnante e del suo famosissimo compagno è comparso un video in cui Veronica Peparini e Andreas Muller vengono ritratti in delle tenerissime scene con un bambino.

Andreas Muller è infatti l’artefice di tutto questo vociferare. A creare sorpresa e felicità sui social è stata proprio una serie di post, tra foto e video raffiguranti l’insegnante di ballo ed il coreografo tra le mura di casa loro con un tenerissimo bebè che sembra avere pochissimi mesi.

A rigor di ipotesi, c’è chi ha pensato che i due stessero proprio annunciando un nascituro. Nonostante i rumors delle ultime settimane, che rendevano Veronica e Andreas partecipi di una strana lontananza che li coinvolgesse, il coreografo ha messo a tacere ogni gossip sull’accaduto, rivelando un plausibile futuro di una famiglia assieme alla Peparini.

Dunque chiariti i dubbi su una plausibile rottura, le immagini tenerissime postate sui social, hanno fatto pensare ai fan della coppia che i due coreografi abbiano intenzione di creare la loro famiglia, di cui fanno già parte i due figli di Veronica Peparini con il suo ex assistente Fabrizio Prolli.

“Noi tutta la mattina così oggi!”, ha lasciato come didascalia al viralissimo post “Ovviamente non è nostro (sottolineo perché non si sa mai), però vedere anche quest’immagine mi fa un forte effetto!”. Leggendo un commento del genere, in molti hanno pensato che l’intenzione dei due sia proprio quella di far spazio ad un nuovo arrivo.

Tra chi spera in un allargarsi effettivo della famiglia pepullers e chi ancora deve riprendersi dallo shock iniziale, i fan sono lieti di leggere la didascalia che chiude il post con una domanda: “E voi ci vedreste con un baby Müller/Peparini?”.

La risposta dei fan non ha ovviamente tardato ad arrivare, con frasi sdolcinate e propositive nei confronti di una possibile famiglia ed un “baby Müller\Peparini”.