Amici, grave infortunio per la ballerina di Maria: costretta a fermarsi | Carriera interrotta

By

Pessime notizie per la ballerina preferita di Maria De Filippi, proprio l’ex allieva di Amici affronta un grave infortunio ed è costretta a fermarsi nell’immediato. Ecco di chi si tratta e cosa è effettivamente successo.

Nella scorsa edizione del rinomato programma della famigerata conduttrice Maria De Filippi si sono presentai innumerevoli talenti. Questi ultimi hanno poi intrapreso, come da programma, un percorso di studi severamente dettagliato.

Ognuno di loro ha dovuto dimostrare costantemente il proprio valore senza mai mollare. Inizialmente per molti era abbastanza difficile mostrare la parte migliore di loro stessi, soprattutto davanti alle innumerevoli telecamere pronte a riprendere ogni dettaglio.

Con il passare del tempo però hanno tutti i membri del cast hanno fatto pace con la loro nuova quotidianità ed hanno affrontato tutte le sfide a testa alta continuando costantemente a migliorare.

Una ballerina in particolare ha attirato fortemente l’attenzione del pubblico su di sé, le sue doti infatti non sono passate affatto inosservate. Inoltre l’ammirazione dei fan le ha dato perfino la forza di continuare nonostante le difficoltà riscontrate.

Lei è davvero una professionista e, anche se non è riuscita ad ottenere un posto nella finale ha scritto un nuovo futuro per lei semplicemente mostrando sé stessa. Purtroppo però, come ben saprete, sul percorso di una ballerina vi sono innumerevoli problematiche da affrontare. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

Gravissimo infortunio per la ballerino di Amici, la sua carriera in bilico: di chi stiamo parlando

Questa ballerina, come vi abbiamo già anticipato, anche se non ha raggiunto la finale del programma di Maria De Filippi ha ottenuto ben altro. Lei infatti con il tempo si è aggiudicata la stima della sua maestra, la quale è molto rispettata e lodata nel mondo della danza.

Per chi non lo avesse capito stiamo indubbiamente parlando dell’ormai famosa ballerina Carola Puddu, la quale ha incantato tutti con le sue meravigliose esibizioni.

Qualche girono fa Carola ah deciso di rilasciare un’intervista particolare che ha lasciato tutti senza parole. Durane il percorso nel talent abbiamo avuto modo di conoscerla caratterialmente. Pochi però sono gli episodi lavorativi trapelati.

Durante l’intervista rilasciata a Lea sula canale di YouTube Lea Ballerina, ha confessato che in passato ha dovuto interrompere il suo percorso per via dello strappo al tendine della rotula.

“Ho avuto un infortunio al ginocchio, mi son strappata il tendine della rotula. A quel punto sono stata ferma sette mesi. Però se conti la rieducazione direi che un annetto l’ho perso. Dopodiché un giorno mi ricordo che avuto di nuovo questo dolore. Andai a fare una radiografia e mi dissero: ‘La tua cicatrice potrebbe riaprirsi.’“

Successivamente, avendo preso conoscenza della situazione la ballerina confessa di aver lasciato Parigi dopo ben 9 anni per poi partire per il Canada. Tutto questo alla tenera età di soli 18 anni, ovviamente assieme a lei non vi era nessuno, perfino a Parigi ha dovuto affrontare una quotidianità ben diversa da ciò che tutti si sarebbero aspettati.