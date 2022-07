Amici di Maria De Filippi

È uno dei programmi che, dopo tanti anni e tante edizioni, riscuote ancora successo. “Amici” si appresta a tornare sulle reti Mediaset a partire dal prossimo autunno. Ma con alcune importanti novità, a partire dal cast di professori.

Ci sarà il ritorno di Arisa, ma anche la possibile esclusione, invece, di Anna Pettinelli. Ecco tutte le novità.

Amici: conferme e chi no

Tutto è quasi pronto per la prossima edizione di uno dei talent show più longevi della tv italiana. “Amici” torna su Canale 5 a partire dal prossimo autunno con tante novità, belle o brutte che siano, per la gioia o il dispiacere di chi da sempre lo segue con ansia.

È tutto ancora in lavorazione, ma già iniziano a circolare i nomi delle new entry, in particolare fra i professori e, anche degli esclusi dal cast. A partire proprio da chi non ci sarà, come Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Perché sono state escluse dal tavolo dei prof?

Ancora non ci è dato saperlo, perché non circolano neanche voci di corridoio. Una cosa è certa: sono già state ampiamente sostituite, rispettivamente da Arisa e da Emanuel Lo.

La cantante che, dopo aver passato un anno in casa Rai, sponda “Ballando con le stelle”, torna nella scuderia Mediaset e siederà proprio al tavolo dei professori di Amici. L’altro nuovo prof, invece, è una vecchia presenza e conoscenza del talent show, nonché marito di Giorgia.

Per Emanuel Lo è un ritorno a Mediaset. Infatti, già nel 2016 era stato annoverato come insegnante di hip hop e, anche poi, come giudice. Un ballerino a 360° che ha anche collaborato con artisti del calibro di Ricky Martin e Robin Williams.

Il ritorno di Arisa e di Emanuel Lo

Il cast dei professori, quindi, sembra esser al completo e, dopo l’arrivo di Arisa e Emanuel Lo, ci sono anche alcune sicure conferme, come Rudy Zerbi e il pilastro Alessandra Celentano, dietro la cattedra sin dall’inizio delle edizioni del programma.

Un ritorno ed una conferma anche per Lorella Cuccarini e per il ballerino Raimondo Todaro. Solo una piccola delusione in arrivo: chi aveva dato per certo l’ingresso, come professore, del giovane cantante Michele Bravi, resterà a bocca asciutta.

Infatti, l’artista non ci sarà, almeno questa è la voce del momento che, però, non ha ancora trovato una conferma ufficiale ed effettiva.

Tutto ancora in piena lavorazione e, soltanto, quando la prima puntata del programma avrà inizio, potremmo scoprire tutte le effettive novità. Intanto, nell’attesa, accontentiamoci di questa e mettiamoci in attesa delle buone nuove che arrivano.