Amici, avete capito chi è la nuova ballerina Megan? L’abbiamo già vista in TV

La nuova ballerina di Amici, Megan Ria è un volto noto. Ecco dove l’abbiamo già vista in precedenza.

Amici di Maria De Filippi è tornato in tv con la sua ventiduesima edizione e alcuni allievi della scuola hanno già fatto parlare di sé per via di alcune vicende che sono accadute all’interno del talent.

In particolar modo durante la prima settimana è stato messo in evidenza il gusto dei professori che durante la prima puntata dello speciale di sabato 18 settembre quando si è formata la nuova classe di Amici, hanno dato dei voti alle esibizioni di tutti i nuovi titolari.

Amici: ecco dove abbiamo visto la ballerina Megan

Dai vari voti ricevuti dai professori sia di canto che di danza sono state stilate due classifiche che hanno dato il preferito da parte dei docenti in entrambe le materie all’interno della scuola.

Nella classifica del canto, il primo ad aver ricevuto voti positivi tra cui anche un 10 da Arisa è stato il cantautore Cricca mentre all’ultimo posto troviamo Andre che tra i suoi voti ha ricevuto un 1 da Rudy Zerbi.

Diversamente al primo posto della classifica dei ballerini troviamo Maddalena, anche se su questa scelta il pubblico non sembra essere molto d’accordo mentre all’ultimo posto troviamo la ballerina Asia, che ha ricevuto uno 0 da parte di Alessandra Celentano.

Alcuni ballerini dopo aver visto la classifica hanno trovato fuori luogo il voto della maestra Celentano in quanto lo zero per loro è stato percepito come un voler dire che bisogna rinunciare a seguire la propria passione.

I telespettatori, sono rimasti anche un po’ sorpresi per via dei voti bassi dati a Rita e a Ramon, i due ballerini classici, allievi della Celentano che si ritrovano al terzultimo e penultimo posto della classifica.

Secondo alcuni utenti di Twitter c’è un accanimento nei confronti degli allievi della Celentano da parte degli altri docenti per via del fatto di volerle andare contro ad ogni costo.

Ma una ballerina ha catturato l’attenzione di tutti, stiamo parlando di Megan, che ha ricevuto una maglia da Raimondo Todaro. Ma la sua presenza è provvisoria dato che il ballerino gli ha detto che tra un mese vorrà rivederla per confermare la sua presenza all’interno del talent.

Ecco chi è Megan Ria di Amici 22

La concorrente non è ancora maggiorenne ed ha solo 17 anni. Riguardo la sua provenienza non ci sono molte fonti ma secondo quanto riportato da Novella 2000 pare che nonostante sia nata ad Imola risiede con la sua famiglia in Toscana a Massa.

La danzatrice di origine italo-cubana, non è nuova nel mondo dello spettacolo ed ha vinto per ben cinque fasce durante il concorso di bellezza Una ragazza per il cinema partecipando in seguito a programmi televisivi come Chi ha incastrato Peter Pan?, Il Cantante Mascherato, e Battiti Live.

Ma la ragazza è anche stata una modella ed ha sfilato per diversi brand di abbigliamento tra cui Pitti Bimbo, Calvin Klein, Laura Biagiotti, Benetton, Guess e tante altre griffe importanti del mondo della moda.

Ma sui social, appena entrati, i fan del programma non hanno potuto non riconoscerla, dato che Megan è stata per tutta l’estate sui canali televisivi di tutta Italia grazie alla partecipazione ad un videoclip di uno dei tormentoni della scorsa stagione.

La ragazza infatti è una dei ballerini presenti nel video della canzone Tribale di Elodie e la si può vedere al fianco della cantante, adesso anche attrice per via del suo ruolo ad protagonista nella pellicola Ti Mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, intenta a eseguire il balletto del brano estivo.

Di conseguenza, Megan non è una novellina nel mondo dello spettacolo e la sua partecipazione ad Amici sarebbe solo un modo per imparare ancora di più e migliorare il suo già ottimo livello di danza.