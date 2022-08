Ambra Angiolini senza filtri: “Vorrei fosse stato più semplice”, lo confessa davanti a tutti

Ambra Angiolini è una delle showgirl italiane più amate: cantante, conduttrice, attrice, speaker radiofonica, negli anni la sua carriera è arrivata alle stelle. Ecco cosa ha svelato, un suo desiderio però difficile da realizzare.

Chi non conosce Ambra Angiolini? Dagli inizia da giovanissima a Non è La Rai, Ambra è cambiata tantissimo diventando una professionista di grandissimo successo.

Conduttrice, attrice, cantante e speaker radiofonica, la Angiolini si è fatta conoscere grazie alla sua grinta, la sua simpatia, la sua intelligenza e la sua grande voglia di fare sempre bene. Tempo fa, però, svelò in diretta tv un desiderio difficile da realizzare. Ecco di cosa parliamo.

Ambra Angiolini, chi è la showgirl amatissima

Ambra Angiolini, romana, 44 anni, oggi è uno dei volti dello show business italiano più amati e seguiti dal pubblico.

Nasce come conduttrice, quando da piccolissima si cimenta in Non è la Rai, di Giovanni Boncompagni, dove mostra la sua bravura sebbene acerba, non solo nel condurre ma anche le cantare e ballare.

Certo, da allora, Ambra è cambiata tantissimo: la sua carriera si è evoluta molto e oggi è una grandissima professionista, molto poliedrica.

Molto amata anche al cinema, la sua prima performance è stata sotto l’occhio vigile di Frezan Ozpetek nel film “Saturno Contro”, in cui ha dimostrato di saper stare anche su un set cinematografico, tra l’altro molto bene. Dopo anni, poi, Ozpetek lo scorso anno l’ha voluta nella serie “Le Fate Ignoranti”, uscita su Disney+, dove Ambra ha mostrato ancora una volta il suo talento.

Conduttrice per tre anni di seguito del concertone del Primo Maggio a Roma, oggi Ambra ha anche un suo programma su Radio Capital tutti i giorni.

È stata per anni con Francesco Renga, come tutti sanno, da cui ha avuto due bambini Jolanda e Leonardo. Poi ha avuto una lunga relazione con Max Allegri, ex calciatore e allenatore di calcio, con cui c’è stata una fine un po’ burrascosa.

Ambra Angiolini e la rivelazione in diretta tv: “Vorrei fosse più facile”

Ambra Angiolini è sempre stata super schietta e spontanea: ogni volta che è ospite in tv traspare la vera sé stessa, quella che anche sui social è molto presente soprattutto al fianco di sua figlia Jolanda, con la quale le piace condividere tanti momenti.

Tempo fa, però, a proposito di figli la Angiolini ha svelato una cosa molto importante in tv, un desiderio nascosto che ha sempre voluto realizzare ma che, purtroppo, a causa della burocrazia è un po’ complicato.

In una puntata del programma di Paolo Bonolis “Chi ha incastrato Peter Pan“, Ambra ha risposto alla domanda di un bimbo che le chiedeva se avrebbe mai adottato un bambino. La showgirl ha risposto che certo, ci ha pensato tanto in passato e le piacerebbe.

Purtroppo, in molti sanno che adottare non è sempre semplice: la burocrazia da seguire è molto complicata, i tempi sono lunghi e per questo Ambra ha rivelato che vorrebbe fosse molto più facile in modo da poterlo fare senza problemi.

Quindi, la Angiolini vorrebbe espandere la sua famiglia, magari aiutando qualche piccolo bambino più sfortunato, regalandogli una vita migliore.

Chissà che con il tempo non ci riesca a realizzare questo suo sogno, facendo anche una buonissima azione che la ripagherebbe per tutta la vita.