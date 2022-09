Ambra Angiolini, scoop: dopo Allegri si consola col famosissimo collega | FOTO

Ambra Angiolini è stata sorpresa a scambiarsi effusioni d’amore con un noto collega. Ecco di chi si tratta.

Ambra Angiolini è un’attrice italiana che in passato è stata una delle donne più giovani ad aver mai condotto un programma televisivo sul piccolo schermo in Italia grazie alla sua presenza in Non è la Rai.

La donna, all’epoca ragazza, è stata per molte edizioni alla conduzione del programma Mediaset dopo che si era deciso di dare il timone dello show proprio ad una delle ragazze presenti nel programma.

Ambra Angiolini: il collega che l’ha conquistata

Per via del suo carattere vivace e della sua schiettezza, fu scelta Ambra Angiolini che è diventata un vero e proprio simbolo della televisione anni ’90 e un modello a cui tutte le ragazze di quell’epoca si ispiravano.

Dopo la fine del programma, è stato rivelato che tutte le parole che Ambra diceva nel programma e i suoi movimenti erano suggeriti tramite un auricolare da Gianni Boncompagni.

Successivamente Ambra ha recitato in un film tv intitolato Favola e ha preso parte ad altri programmi televisivi sia come conduttrice che come ospite. Ma la donna è famosa anche per via di una sua carriera nel mondo della musica.

Durante la sua esperienza a Non è la Rai, ha inciso dei brani tra cui il più famoso T’Appartengo è stata una vera e propria hit in Italia che si è fatta conoscere anche all’estero diventando uno dei brani più venduti dell’epoca.

Dopo essere stata assente per un po’ di tempo dagli schermi televisivi, Ambra torna a far parlare di sé per la sua performance nel film Saturno Contro di Ferzan Ozpetek e grazie alla sua interpretazione vince un David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Da questo momento in poi per lei si aprono le porte del cinema e comincia a intraprendere una carriera nel mondo della recitazione molto interessante che le da tante soddisfazioni a livello artistico.

Dal punto di vista sentimentale è stata sposata con Francesco Renga, cantautore da cui ha avuto due figli per poi separarsi e successivamente legarsi all’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ma anche con lui la storia è terminata.

In una recente intervista, l’attrice, adesso impegnata come giudice nella nuova edizione di X Factor, ha rivelato che non ha bisogno dell’inizio di un amore per stare bene come non ha bisogno della fine di un amore per stare male.

Le foto del settimanale

Continuando ha ammesso che al momento è felice e non si vergogna di divertirsi senza cercare il grande amore ma il settimanale Diva e Donna ha mostrato delle foto che rivelano invece, che Ambra abbia trovato qualcuno che la sta facendo sorridere.

L’uomo in questione, con cui si è scambiata effusioni amorevoli, è un suo collega e si tratta dell’attore Francesco Scianna che nel suo passato vanta storie d’amore con Francesca Chillemi e Matilde Gioli.

Il giornale non afferma che tra i due ci sia qualcosa ma fa notare come siano molto complici. I due non si sono conosciuti recentemente ma hanno già lavorato assieme nel 2016 nello spettacolo teatrale I Tradimenti per la regia di Michele Placido.

Scianna è un attore classe 1982 che ha esordito sul grande schermo con il film della Comencini, Il più bel giorno della mia vita per poi prendere parte a fiction televisive e partecipare alla pellicola Baaria di Giuseppe Tornatore.

Al momento non sappiamo se effettivamente tra lui e Ambra Angiolini ci sia un’intesa che va oltre l’amicizia ma guardando le foto pubblicata dal settimanale possiamo dire che tra i due c’è sicuramente una forte intesa.

I fan dopo la notizia, sperano che Ambra abbia trovato un nuovo amore, anche se in molti ritengono che la donna non ha bisogno di un uomo al suo fianco in quanto si è dimostrata molto forte e autoritaria.