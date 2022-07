Amazon, il colosso dell’e-commerce è sbarcato nel settore farmaceutico

Amazon acquista un’azienda sanitaria online, un nuovo passo nella diversificazione della sua già variegata offerta di prodotti online, sia sanitari che medicali.

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha rafforzato la sua offerta di servizi sanitari con l’acquisto di One Medical, una catena privata di cliniche che funziona attraverso un modello di abbonamento o canone mensile.

Amazon ha acquistato One Medical per 3,9 miliardi di dollari

L’acquisizione è costata ad Amazon 3,9 miliardi di dollari, al prezzo di 18 dollari per azione, e rappresenta un ulteriore passo nella diversificazione dell’azienda, dopo essersi avventurata nella farmacia elettronica a fine 2020 e aver sperimentato, un anno prima, una prima esclusiva servizio di telemedicina per i propri dipendenti e successivamente ampliato.

Amazon aspira a “reinventare l’industria” nell’assistenza sanitaria, ha spiegato Neil Lindsay, vicepresidente della divisione sanitaria dell’azienda tecnologica di Seattle. “Riteniamo che l’assistenza sanitaria sia in cima alla lista delle esperienze che devono essere reinventate.

Prenotare un appuntamento, aspettare settimane o addirittura mesi per essere visti, prendersi una pausa dal lavoro, andare in clinica, aspettare che poi troppo spesso siano pochi minuti frettolosi con un medico, oltre ad andare in farmacia in seguito: vediamo molte opportunità per migliorare la qualità dell’esperienza e restituire alle persone quel tempo prezioso”, ha spiegato il responsabile.

One Medical, che gestisce 182 studi medici in 25 mercati negli Stati Uniti e offre anche assistenza digitale 24 ore su 24, ha attirato l’interesse di Amazon per l’uso della tecnologia come aspetto essenziale e differenziante della sua offerta. Infatti, secondo l’accordo, l’operazione persegue la “combinazione di virtuale e faccia a faccia” nella strategia aziendale. La privatizzazione della salute, un affare colossale negli Stati Uniti, dove la salute è considerata solo un’altra merce, compie un enorme passo avanti con l’accordo.

L’azienda ha iniziato come venditore di libri online nel 1994

Da quando ha iniziato come venditore di libri online nel 1994, Amazon si è diversificata per essere presente praticamente in tutti gli aspetti della vita quotidiana, dal cibo, con la catena di supermercati Whole Foods, ai servizi di streaming o intrattenimento on-demand, con Prime Video. Nel 2019 ha lanciato un servizio di telemedicina, chiamato Amazon Care, con visite a domicilio e che inizialmente serviva solo i dipendenti dell’azienda.

Dal 2021 è offerto a tutte le aziende negli Stati Uniti. A fine 2020, con la comparsa di Amazon Pharmacy, piattaforma online per la consegna di farmaci da prescrizione e sconti fino all’80% sui generici, l’azienda di Seattle ha completato il suo sbarco nel settore sanitario, dopo un rallentamento dei suoi piani in 2018, quando il suo tentativo di offrire un nuovo sistema di copertura in collaborazione con la banca JP Morgan Chase e il conglomerato Berkshire Hathaway è stato frustrato.

Il lancio della grande farmacia online ha scatenato a suo tempo il timore di una concorrenza sleale, con pratiche monopolistiche, contro le grandi catene di distribuzione dei farmaci, tutte quotate, in un settore che muove 300 miliardi di dollari l’anno.

Come il resto della sua vasta offerta, Amazon afferma che la sua intenzione con l’acquisizione di One Medical è di sviluppare un servizio sanitario “più moderno e adatto allo stile di vita attuale” degli americani, “più personalizzato e che richiede meno tempo”, spiega la dichiarazione annunciando l’operazione “Vediamo molte opportunità per migliorare la qualità del servizio e far risparmiare tempo alle persone”, aggiunge il testo.

Fondata nel 2007, One Medical è guidata da 1Life Healthcare, con sede a San Francisco, California, che è quotata in borsa dall’inizio del 2020. Con l’acquisizione, Amazon avrà accesso a una base di clienti che include altre grandi aziende come Alphabet’s Airbnb e Google .