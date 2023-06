Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato novità in arrivo nel suo regolamento. In collegamento video da Milano, il padrone di casa de I fatti vostri ha svelato a Giorgia Cardinaletti che ha in programma una serie di cambiamenti al regolamento della kermesse canora, la quinta (e ultima) consecutiva per lui, che ha esordito all’Ariston nel 2020. La sua proposta sarebbe ora al vaglio degli avvocati Rai. E dovrebbero esserci modifiche anche sulla scenografia della manifestazione, sulla quale sta lavorando con Castelli. Infine, Amadeus ha parlato anche dell’amico Fiorello, e del ruolo che avrà durante il prossimo Sanremo.

Oggi è partito il nuovo Tg1 Mattina Estate, e il primo ospite di Giorgia Cardinaletti è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, che ha annunciato a sorpresa alla giornalista delle importanti novità nel regolamento del la prossima edizione della kermesse. In collegamento video da Milano, con tanto di tazza di cappuccino in mano, Amadeus è intervenuto a Un caffè con, lo spazio dedicato alle interviste con personaggi del mondo dello sport e intrattenimento. Il regolamento, ha detto, sarà diverso da quello degli anni precedenti, anche se ha poi aggiunto che ulteriori novità le darà magari nel corso di altre edizioni del Tg1 in futuro, visto che al momento il testo è al vaglio dei legali Rai. Ma il conduttore non si è fermato qui, visto che ha poi annunciato il “ruolo” del suo amico Fiorello durante l’ultima serata di Sanremo 2024.

Amadeus ospite di Tg1 Mattina rivela novità al regolamento di Sanremo

“Vi posso anticipare che sarà un regolamento diverso da quello degli anni scorsi, quindi ci saranno delle novità che poi andremo magari a svelare proprio al Tg1, ma ci saranno delle novità nel regolamento del prossimo Festival di Sanremo. Questo è importante, perché come sai, ciò vuol dire poi la divisione di tutte le serate” ha detto a Giorgia Cardinaletti Amadeus, in collegamento video da Milano con tanto di tazza di cappuccino in mano (del resto il segmento si chiama proprio “Caffè con”).

Cardinaletti ha accolto con stupore questo annuncio, a cui ha fatto seguito anche quello, sempre da parte del direttore artistico di Sanremo, di star lavorando con Gaetano Castelli anche ad una nuova scenografia del palco dell’Ariston, mentre Amadeus si prepara a passare un’estate all’insegna della musica, visto che si butterà a capofitto nello studio dei brani da portare alle serate finali.

E il conduttore sottolinea anche con un giustificato orgoglio, l’impegno “per rappresentare la realtà discografica: grazie anche ai miei figli, Alice che ha 25 anni, Josè che ne ha 14, ascolto molta musica, poi io arrivo dalla radio” ha spiegato Amadeus dicendo come “Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo dopo una settimana non fossero tra i primi 10 in classifica, ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il Festival”.

Ma non è finita qui, perché poco prima di accomiatarsi dagli spettatori del Tg1, Amadeus ha risposto così alla domanda di Cardinaletti se fosse confermata o meno la presenza di Fiorello, suo grande amico, al Festival: “Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c’è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare. So che lui c’è sempre, anche per Sanremo c’è sempre stato, come nell’anno del covid. Un’amicizia importante si vede in questi casi, quando uno è in difficoltà l’altro è il primo a correre” ha detto il conduttore, aggiungendo poi che come accade già da tempo passeranno parte delle vacanze assieme.

“Prendo una casetta vicino alla sua, nel sud della Sardegna, e stiamo insieme una quindicina di giorni. Anche d’estate si sveglia prestissimo, mi telefona alle sette per fare colazione” ha confessato divertito.