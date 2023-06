Ha strappato il martello dalle mani del figlio per colpirlo alla testa. Questo è quanto avvenuto a Monza, tra un uomo di 60 anni e il figlio di 37.

L’aggressione ha avuto luogo intorno alle 20: il padre avrebbe sottratto il martello dalle mani del figlio, temendo che il ragazzo volesse farne uso contro la sua ex fidanzata.

Il giovane, completamente assorbito dalla rabbia, aveva perso il controllo di sé e avrebbe minacciato di distruggere tutto quanto gli stesse a tiro con il medesimo attrezzo. Una situazione che, pare, andasse avanti da tempo e a cui il 60enne avrebbe pensato di porre fine in questo modo.

La famiglia è stata logorata da una situazione esasperante che è durata per anni. In un momento di frustrazione, il padre ha strappato il martello dalle mani del figlio e lo ha usato per colpirlo. Fortunatamente, la ferita risultante è stata lieve. L’incidente è stato denunciato alla Procura, che deve prendere in considerazione i provvedimenti da adottare.

I carabinieri della compagnia di Seregno hanno denunciato il sessantenne. I militari sono intervenuti sul posto per porre fine alla lite, sequestrando l’oggetto utilizzato durante l’alterco.

La relazione tra un uomo di 37 anni e la sua ex-compagna era terminata da tempo, ma continuavano a vivere in appartamenti separati nello stesso condominio.

Ciò ha causato tensione a causa della vicinanza fisica. Questo non è stato il primo comportamento improprio del 37enne nei confronti dell’ex-compagna, avendo molestato, spaventato, offeso e perseguitato la donna in precedenza, fino ad usare violenza contro lei e i suoi oggetti personali.

Inoltre, le forze dell’ordine hanno ritirato alcune armi legalmente detenute dal padre, per le quali si dovrà rivalutare la specifica idoneità legate al possesso, a causa della situazione che si è venuta a delineare.