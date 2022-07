Amadeus, avete mai visto la figlia? Ha 25 anni ed è di una bellezza inaudita | FOTO

Amadeus, uno dei conduttori più amati e noti del panorama della televisione italiana. Lui ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, proprio per questo, non tutti sanno che ha una figlia di 25 anni: conosciamola meglio.

Amadeus, conduttore di programmi di successo, come I soliti ignoti o il Festival di Sanremo. Tantissimi fan sono curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata. Ad esempio, sapete che ha una figlia? Lei si chiama Alice ed è davvero bellissima.

La 25enne ha sempre cercato di mantenersi lontana dai riflettori, ma essendo la primogenita di uno dei volti più amati della televisione italiana, è davvero difficile. L’avete mai vista? E’ di una bellezza incredibile: conosciamola meglio.

Amadeus, chi è la figlia Alice Sebastiani? Conosciamola meglio

Oggi Amadeus è felicemente sposato con Giovanna Civitillo, dal loro amore è nato José Alberto Sebastiani nel 2009. Ma non tutti sanno che per anni, il conduttore è stato legato alla bellissima conduttrice Marisa Di Martino, da cui ha avuto la loro Alice, nata nel 1997.

Di lei sappiamo che è legatissima alla sua famiglia, anche a Giovanna, attuale moglie di suo padre, che durante un’intervista dichiarò: “Ci siamo amate subito, siamo una bella famiglia. Mi ha fatto scoprire il mio senso materno”.

Alice è una ragazza molto riservata proprio come Amadeus, ma grazie ad alcune informazioni sul web e al suo profilo social, abbiamo scoperto un po’ della sua vita privata: conosciamola meglio.

Alice Sebastiani, carriera e vita privata

Alice è cresciuta e abita attualmente a Milano. Ha conseguito una laurea nel 2019 presso l’istituto Marangoni in Fashion Business, uscendo a pieni voti. Sul suo profilo IG, seguito da quasi 9 mila persone, pubblicò una foto sui social in occasione del grande traguardo e ringraziò soprattutto la sua famiglia per averla sostenuta:

“L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata!”

Nello scatto, possiamo vedere la bellissima Alice insieme a suo padre Amadeus e Giovanna Civitillo. Una foto stupenda, dove si percepisce il grande amore di questa fantastica famiglia allargata.

Invece, per quanto riguarda la vita sentimentale della primogenita del noto conduttore, non abbiamo informazioni, al momento non è mai finita nel mirino dei gossip. Come abbiamo detto sin dall’inizio, è una ragazza molto riservata.