Altro che bicarbonato, solo questo ingrediente toglie l’acidità dal sugo di pomodoro

Come ridurre l’acidità dal sugo di pomodoro? Non è il bicarbonato che risolverà i tuoi problemi. Sappi che ce n’è un altro che è in grado di rendere ancora più dolce il tuo pomodoro.

Se anche tu sei alla ricerca di una soluzione naturale per togliere definitivamente l’acidità dal sugo di pomodoro continua a leggere questo articolo: non è il bicarbonato che salverà la tua salsa.

Pomodoro e acidità: come risolvere l’inconveniente

Non possiamo certamente negare che il pomodoro sia un ingrediente straordinario da utilizzare in cucina. Versatile, economico e saporito, si presta davvero alla realizzazione di numerose ricette.

C’è però un piccolo problema che si verifica sempre quando realizziamo, per esempio, salse o sughi: l’acidità che talvolta finisce per rovinare il sapore delle nostre pietanze. I pomodori sono dei frutti molto aspri che possono però diventarlo ancora di più soprattutto se cotti male o se non maturi al punto giusto.

Perché il pomodoro può assumere questo sapore acidulo? Te lo diciamo immediatamente. Dato che appartiene alla famiglia degli agrumi, è di per sé un ortaggio piuttosto acido e l’acidità che lo contraddistingue dipende dall’alta presenza di acido citrico, che è lo stesso che ritroviamo per esempio nel pompelmo, nell’arancia o nel limone.

Proprio l’acido citrico è il responsabile principale del sapore aspro che può assumere la nostra salsa al pomodoro. Se ti stai chiedendo come è possibile eliminare l’acidità dal sugo di pomodoro, te lo diciamo immediatamente e te lo anticipiamo fin da ora: non stiamo parlando del bicarbonato ma di un altro ingrediente che salverà le tue pietanze.

L’ingrediente perfetto per eliminare l’acidità dal sugo di pomodoro

Se sei arrivato a leggere fin qui è perché anche tu sei curioso di scoprire quale è l’ingrediente perfetto per eliminare l’acidità dal sugo di pomodoro. E no, te lo diciamo subito, non stiamo parlando del bicarbonato di sodio.

Vero è che questo ingrediente super versatile è perfetto per addolcire il pomodoro dato che è di natura alcalina e presenta un pH superiore a 7. Il bicarbonato neutralizza infatti l’acidità del sugo di pomodoro purché se ne utilizzi soltanto un pizzico, altrimenti, se impiegato in eccesso, finirà per alterare in negativo il sapore della salsa.

Ti basterà semplicemente aggiungere la punta di un cucchiaino per ogni 250 ml di pomodoro e lasciare che il sugo cuocia il tempo necessario. Se cerchi però un ingrediente ancora migliore del bicarbonato per ridurre definitivamente l’acidità dal sugo di pomodoro senza alterarne però il sapore delizioso, allora dovrai utilizzare lo zucchero.

Ebbene sì, è proprio questo condimento quello perfetto per realizzare una salsa di pomodoro dal sapore straordinario. Lo zucchero agisce proprio come il bicarbonato di sodio e quindi va neutralizzare l’acidità derivante dall’acido citrico, donando un sapore più tenue ed equilibrato al pomodoro.

Quanto te ne serve? Dovrai aggiungere solo un cucchiaino di zucchero per un tazza di pomodoro. Prova ad utilizzare questo trucchetto e vedrai che le tue pietanze saranno davvero gustose: puoi dimenticarti delle note acidule del pomodoro! La salsa che realizzerai sarà davvero deliziosa.

Altri trucchetti super utili

Sai che ci sono però anche altri trucchetti per ridurre l’acidità del pomodoro? Forse nessuno te lo ha mai detto, ma anche l’olio d’oliva può aiutarti in cucina. Come ben saprai, l’olio è un ingrediente grasso che se unito al pomodoro lo andrà ad addolcire riducendo le note aspre dell’acido citrico e pertanto, all’assaggio, il sugo avrà assunto un sapore dolce ma non troppo.

Se vuoi utilizzare il trucchetto dell’olio d’oliva ti basterà aggiungere solo due cucchiai per ogni tazza di sugo di pomodoro. Lo sai che esistono anche dei pomodori che hanno meno acido citrico rispetto ad altri? Stiamo parlando della varietà del ciliegino.

Questi ultimi sono meno aspri e hanno un sapore più dolce e fresco. Se realizzerai un sugo con questa varietà, puoi per esempio evitare di aggiungere lo zucchero o il bicarbonato per neutralizzare l’acidità.

Segui anche altri consigli per realizzare una salsa di pomodoro buonissima. Per esempio, assicurati di comprare sempre pomodori ben maturi e di cuocerli alla perfezione perché i pomodori acerbi o non cotti bene contribuiscono ad aumentare la nota acidula che rende il tuo sugo talvolta immangiabile.