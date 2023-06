Aloni bianchi sui vasi di terracotta, come far sparire le macchie: la soluzione

Ecco come eliminare le macchie dai vasi. Con questo semplicissimo metodo, i vostri vasi di terracotta torneranno nuovi come un tempo.

Vi sveliamo tutto su questo metodo incredibile usato da tantissimi esperti di giardinaggio e di cura della casa e delle sue zone esterne.

Segni bianchi nei vasi di terracotta, quali sono le cause

Chi possiede svariati vasi di terracotta che accolgono le piante nel proprio giardino o in balcone si sarà sicuramente accorto che spesso questo materiale tende a macchiarsi di bianco. Si tratta di un vero peccato che accada, soprattutto quando curiamo nei minimi dettagli il nostro giardino e non vogliamo assolutamente che questo venga rovinato da imprevisti come questi.

Queste macchie bianche risultano così antiestetiche, che in tantissimi le tentano tutte pur di eliminarle. Oggi, per fortuna, vi sveliamo un metodo incredibile che vi permetterà di eliminare le macchie dai vostri vasi di terracotta, senza spendere una fortuna in prodotti chimici aggressivi.

Prima, però, vi riveliamo come mai i vasi di terracotta tendono a macchiarsi. Le minacce sono in particolare due e nessuno si aspettava che potessero essere proprio loro. Una delle cause principali delle macchie sui vasi di terracotta è l’acqua che usiamo per innaffiare o in generale per pulire il nostro giardino.

L’acqua, infatti, contiene moltissimi sali minerali che rendono l’acqua piuttosto dura. Quest’acqua, una volta evaporata, lascia scie di calcare che rimangono sui vasi. Un’altra ragione è l’accumularsi di residui di fertilizzante, che anch’essi contengono sali minerali e che quindi possono macchiare allo stesso modo i nostri vasi.

Ciò che vi consigliamo, quindi, è di fare attenzione durante la fase di innaffiatura e di spargimento del fertilizzante e di pulire immediatamente il vaso per evitare l’accumularsi di residui. Se, nonostante ciò, i vostri vasi continuano a macchiarsi, ecco che di seguito vi sveliamo un metodo che siamo sicuri che porrà fine al problema.

Come eliminare le macchie dai vasi

Se siete decisi a eliminare le macchie dai vostri vasi, ma non sapete bene come fare, ecco che vi riveliamo qual è il metodo migliore per farlo. Dovete assolutamente procurarvi un ingrediente che siamo sicuri che avrete già in cucina: stiamo parlando dell’aceto.

Prendete una bacinella o qualsiasi contenitore dentro il quale possano entrare i vostri vasi di terracotta. Diluite alcuni millilitri di aceto bianco all’interno di un litro d’acqua. Ora immergete il vaso in questione all’interno della bacinella che avete precedentemente preparato.

Fatto ciò, non dovrete fare altro che attendere il tempo che l’aceto agisca. Si tratta di qualche ora. Una volta trascorso questo tempo, dovrete asciugare il vostro vaso con un panno morbido. Il potere dell’aceto si attiverà e, a contatto con la terra cotta, eliminerà ogni tipo di residuo di calcare o di sale dalla superficie del vostro vaso.

Ricordatevi che potete applicare questo rimedio tutte le volte che preferite. Soltanto in questo modo potrete finalmente dire addio anche alle macchie bianche più ostinate, che rovinavano l’estetica del vostro vaso.