Allerta rossa a Martinica dove si attente la tempesta tropicale Bret

A Martinica è stata lanciata l’allerta rossa in previsione dell’arrivo della tempesta tropicale Bret. Le condizioni metereologiche in queste ore sull’isola sono peggiorate e proprio per questo, ieri sera, è stata lanciata l’allerta meteo. Si è chiesto ai residenti di rimanere tutti nelle loro abitazioni fino a che non passerà l’allerta meteo.

Secondo Météo-France il vento ha cominciato a prendere forza e lo stato del mare a peggiorare e questo lascia presupporre che l’isola si troverà a confrontarsi con il primo uragano dell’anno nell’Oceano Atlantico. Sono attesi venti anche fino a 150 chilometri orari nelle zone più esposte alla tempesta, e una quantità di acqua fino ai 200 mm. La tempesta dovrebbe colpire l’intera isola, nella parte meridionale e settentrionale però dovrebbe avere un impatto minore.

Allerta meteo rossa a Martinica si aspetta l’arrivo della tempesta Bret

Martinica è un’isola caraibica che fa parte dell’arcipelago delle Piccole Antille e che appartiene alla Francia. Infatti fa parte del dipartimento d’oltremare francese. In queste ore sull’isola è scattata l’allerta meteo per l’arrivo della tempesta tropicale Bret.

Le autorità nella serata di ieri hanno diramato un’allerta rossa invitando tutti i residenti a rimanere nelle proprie abitazioni, questo perché le condizioni metereologiche sul territorio stanno velocemente peggiorando.

Météo-France ha riportato la notizia che il vento ha cominciato a prendere forza e che lo stato del mare sta peggiorando, tutto lascia intuire che Martinica potrebbe doversi trovare a fronteggiare il primo uragano dell’anno nell’Oceano Atlantico.

La tempesta tropicale Bret era stata individuata nella serata di giovedì a circa 202 chilometri dall’isola di Martinica e secondo le informazioni diffuse si stava dirigendo a ovest con una velocità di 26 km/h.

Secondo Météo-France la tempesta tropicale nella notte sarebbe dovuta passare a sud di Santa Lucia esponendo l’isola di Martinica a quello che si potrebbe trasformare in un uragano.

Le misure di sicurezza messe in campo

La prefettura ha perciò diffuso una nota in cui viene chiesto alle attività economiche e agli imprenditori di avviare tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza le proprie attività e di permettere al maggior numero di dipendenti di poter rimanere al sicuro a casa.

Al tempo stesso è stato deciso di interrompere il servizio di trasporto pubblico e le autorità aeroportuali hanno scelto di chiudere momentaneamente l’aeroporto Aimé Césaire dalle ore 12 di oggi, 23 giugno 2023.

Secondo quanto previsto al momento clou del passaggio della tempesta su Martinica il vento dovrebbe toccare in media tra i 60 e i 70 chilometri orari colpendo la parte settentrionale dell’isola.

Nella part meridionale invece il vento potrebbe spingersi tra i 70 e i 90 chilometri orari. Le zone più a rischio e più esposte invece si troveranno a confrontarsi con raffiche di vento che possono raggiungere i 100 e 120 chilometri orari, ma localmente possono anche arrivare ai 150 chilometri orari.

Météo-France ha inoltre reso noto che ci si aspetta un accumulo di pioggia tra i 120 e i 150mm che potrebbe raggiungere i 200 mm in alcune zone di Martinica.