3M pagherà 10,3 miliardi di dollari per aver inquinato l’acqua

3M, il colosso industriale americano nato nel 1902, dovrà pagare 10,3 miliardi di dollari per risolvere la causa nei suoi confronti. L’impresa statunitense ha raggiunto questo accordo e dovrà saldare il conto entro 13 anni dando il denaro direttamente alle città e gli Stati coinvolti. L’azienda è accusata di aver contaminato le risorse idriche con prodotti chimici chiamate Pfas, ossia “chimici per sempre” che sono considerati tossici per gli esseri viventi e per l’uomo.

La 3M non ha ammesso nessuna colpa ma ha specificato che si impegnerà a stanziare il denaro richiesto così che le città coinvolte possano eseguire le operazioni di bonifica e i test necessari per riportare le acque allo stato puro. Attualmente l’azienda è stata coinvolta da circa 4mila azioni legali, tutte con le medesime accuse: inquinamento da Pfas.

Cosa sono i “chimici per sempre”

Con il temine “chimici per sempre” o con l’acronimo Pfas vengono identificati tutti gli inquinanti eterni.

Questi inquinanti da oltre 70 anni vengono utilizzati in tutto il mondo soprattutto nelle industrie per poter rendere resistenti all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori alimentari, detergenti e molto altro.

Al momento non ci sono dati certi o studi che riscontrino effettivamente gli effetti e i rischi che portino sulla salute dell’essere umano, ciò che è certo ad oggi è che gli Pfas vengono considerati un rischio tossico ambientale per gli esseri viventi e quindi anche per l’uomo.

Alcuni degli effetti riscontrati sono ad esempio la restrizione della crescita ferale, la comparsa di diabete, tumori, ipertensione, malattie legate alla tiroide, infertilità, colite ulcerosa e anche aumento del colesterolo.

