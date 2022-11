Allerta meteo, vento sradica tetto di una scuola elementare

By

La decisione di non chiudere la scuola elementare nonostante l’allerta meteo. Nessun bambino è rimasto ferito.

Raffiche di vento fino a 110 km/h hanno colpito il plesso della frazione Torelli di Mercogliano. Panico nella scuola elementare, mentre ad Avellino preoccupa anche la situazione riguardante le piogge, con strade, garage e cantine allagate. Allerta meteo in Campania con quantitativi di pioggia che sfiorano i 100mm. Un albero in via Brigata è stato abbattuto sui fili della metropolitana.

Avellino, vento sradica tetto di una scuola elementare: nessun ferito

Paura in provincia di Avellino nella mattinata di oggi. Una scuola elementare è stata colpita da fortissime raffiche di vento, che hanno danneggiato il tetto della struttura mentre i bambini si trovavano in classe durante le lezioni.

La copertura in lamiera del tetto del plesso della frazione Torelli di Mercogliano è crollata a causa del vento – con raffiche arrivate nella zona fino a 110 km/h. Era stata segnalata inoltre l’allerta meteo per la provincia di Avellino, con situazioni preoccupanti anche nel capoluogo.

Dopo l’incidente sono arrivati sul posto i vigili del fuoco insieme al sindaco di Mercogliano. Vittorio D’Alessio però, nonostante l’allerta, pare avesse deciso per non emettere l’ordinanza per la chiusura degli edifici.

Fortunatamente nessun bambino presente in aula è stato ferito, anche se l’episodio mette ancora in allerta sulle condizioni precarie delle strutture scolastiche del nostro Paese. Proprio nella giornata di oggi si celebra infatti la Giornata della sicurezza nelle scuole, in occasione della morte Vito Scafidi morto a 17 anni a causa del crollo del tetto della sua scuola nel 2008.

Meteo, disagi ad Avellino: strade allagate

La provincia di Avellino in queste ore è stata investita dall’ennesima ondata di mal tempo. Come già successo all’inizio dell’autunno, la Campania è ancora scenario di condizioni meteorologiche instabili e piogge ingenti.

Le raffiche di vento hanno provocato disagi anche nel capoluogo, con caduta di rami e di alberi in città, causando gravi disagi alla circolazione. Anche le piogge hanno raggiunto in picco di 100 mm, come reso noto dall’osservatorio Meteo Montevergine. Inoltre le forti piogge hanno causato l’allagamento di strade, garage e cantine.

E ancora il Ponte della Ferriera che collega il centro della città ai quartieri della periferia è rimasto allagato, soprattutto nei pressi di contrada Quattrograna si registrano i danni più gravi. Un albero è stato abbattuto dal vento in via Brigata ad Avellino finendo sui fili della metropolitana.